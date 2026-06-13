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CDMX bajo el agua: estas alcaldías podrían registrar las lluvias más intensas del fin de semana

Las lluvias seguirán golpeando a la CDMX este fin de semana y algunas alcaldías podrían registrar acumulados superiores a los 20 milímetros, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones viales

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lluvias Clima CDMX frío bajas temperaturas
Se esperan fuertes lluvias este fin de seman en CDMX. Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La temporada de lluvias sigue mostrando su fuerza en la Ciudad de México y todo apunta a que el fin de semana no dará tregua. Los pronósticos indican que las tormentas continuarán entre viernes y domingo, con acumulados superiores a los 20 milímetros en distintos puntos de la capital e incluso registros puntuales que podrían superar los 35 milímetros.

Este escenario mantiene latente el riesgo de inundaciones localizadas, corrientes de agua en vialidades y complicaciones para miles de personas que se desplazarán por la ciudad durante los próximos días.

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Las autoridades y especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las precipitaciones más intensas podrían presentarse durante las tardes y noches.

Además de la lluvia, las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la capital.

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Las alcaldías más expuestas a las lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico difundido por el sitio especializado Meteored, las primeras lluvias comenzarán a desarrollarse desde el mediodía en las zonas montañosas del sur y poniente de la Ciudad de México. Conforme avance la tarde, las tormentas ganarán intensidad y se extenderán hacia el resto de las alcaldías.

Esto coloca a demarcaciones como Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta entre las que podrían registrar los mayores acumulados durante el fin de semana.

Encharcamientos por lluvias.
Encharcamientos por lluvias.

La combinación de elevaciones montañosas, humedad abundante y condiciones atmosféricas favorables favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical que suelen producir lluvias más intensas que en otras zonas de la capital.

Los especialistas advierten que en estos sectores podrían presentarse acumulados puntuales superiores a los 35 milímetros, suficientes para provocar encharcamientos severos, corrientes de agua en calles con pendiente y afectaciones en algunas vialidades principales.

Además, el riesgo aumenta debido a que varias de estas alcaldías cuentan con barrancas, zonas boscosas y caminos que suelen resentir rápidamente los efectos de las precipitaciones intensas.

Estas serán las horas críticas para la capital con riesgo a inundaciones

El periodo de mayor atención se concentrará entre las 16 y las 22 horas de la noche, franja en la que se espera el desarrollo de las tormentas más fuertes.

Durante esas horas, las lluvias podrían extenderse desde el sur y poniente hacia alcaldías del centro, norte y oriente de la ciudad.

Aunque los mayores acumulados se prevén en las zonas elevadas, el resto de la capital tampoco quedará exento.

Alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc podrían experimentar lluvias moderadas a fuertes que compliquen la circulación vehicular y generen encharcamientos en puntos tradicionalmente conflictivos.

(X/@SGIRPC_CDMX)
(X/@SGIRPC_CDMX)

El panorama se presenta especialmente delicado porque la Ciudad de México ya ha enfrentado varios episodios de lluvias intensas en las últimas semanas, situación que ha obligado a reforzar operativos de prevención y monitoreo ante posibles inundaciones.

Autoridades capitalinas han identificado decenas de puntos susceptibles a anegaciones y mantienen activos protocolos para responder ante emergencias derivadas del temporal.

La recomendación para los habitantes es evitar cruzar calles inundadas, reducir la velocidad al conducir, mantenerse alejados de árboles o estructuras inestables durante las tormentas y consultar constantemente los reportes meteorológicos antes de salir de casa.

La previsión para este fin de semana confirma que la capital seguirá bajo un ambiente húmedo e inestable.

Con tormentas diarias, posibles granizadas y acumulados que podrían superar los 35 milímetros en algunas zonas, las alcaldías del sur y poniente aparecen como las más vulnerables a los efectos de las lluvias, aunque toda la Ciudad de México deberá mantenerse alerta ante un temporal que todavía no muestra señales de debilitarse.

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