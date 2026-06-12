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¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

El actor cumple una sentencia en Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un caso derivado de un altercado vial ocurrido en 2019

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(EFE)
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El nombre de Pablo Lyle volvió a colocarse en la conversación pública luego de que trascendiera el delicado estado de salud de su padre, Javier Lyle. La situación ha abierto la posibilidad de que el actor mexicano solicite un permiso especial para salir temporalmente de prisión en Estados Unidos y viajar a México, aunque se trata de un mecanismo legal excepcional y sujeto a estrictas condiciones.

El protagonista de diversas telenovelas cumple actualmente una sentencia en Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un caso derivado de un altercado vial ocurrido en Miami en 2019.

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Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de que su equipo legal haya iniciado el trámite, especialistas señalan que la legislación penitenciaria de Florida contempla permisos humanitarios para determinados casos familiares.

El actor mexicano Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building, el 8 de diciembre de 2022. (Pedro Portal/Miami Herald via AP, Pool, Archivo)
El actor mexicano Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building, el 8 de diciembre de 2022. (Pedro Portal/Miami Herald via AP, Pool, Archivo)

El permiso legal que podría permitir una salida temporal

La alternativa que podría explorar Pablo Lyle es conocida como furlough, una autorización temporal para que una persona privada de la libertad pueda acudir a situaciones extraordinarias relacionadas con familiares directos.

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La figura está contemplada en la Regla 33-601.601 del Código Administrativo de Florida, denominada Temporary Release of Inmates for Specific Purposes.

Este mecanismo no implica una liberación anticipada ni la modificación de la condena. Se trata únicamente de una salida temporal bajo custodia y supervisión de las autoridades.

Entre los requisitos establecidos destacan:

  • La solicitud debe estar relacionada con un familiar directo o una persona que haya sido fundamental en la crianza del interno.
  • Los gastos de traslado, seguridad y custodia deben ser cubiertos por el reo o sus familiares.
  • El permiso puede concederse para una visita en el lecho de muerte o para asistir a un funeral, pero no para ambos casos.
  • No todos los internos son elegibles, ya que existen restricciones de seguridad y clasificación penitenciaria.
  • La autorización final depende de las autoridades correccionales de Florida.

En el caso de Lyle, la complejidad aumenta debido a que su padre se encuentra en México, por lo que cualquier eventual traslado implicaría coordinación internacional y revisiones adicionales relacionadas con seguridad y jurisdicción.

El estado de salud de su padre reaviva la posibilidad

Reportes recientes señalan que Javier Lyle sufrió una caída en el centro de atención donde recibe cuidados y enfrenta además un cuadro avanzado de Alzheimer.

La emergencia familiar ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el actor solicite una medida humanitaria para verlo. Sin embargo, expertos consultados por medios nacionales advierten que los permisos para viajes internacionales son especialmente difíciles de obtener debido al riesgo de fuga y a los protocolos de custodia que deben cumplirse.

Por ahora, ninguna autoridad ha informado sobre una petición formal presentada por la defensa.

El momento en que Lyle golpeó a un hombre de 63 años (Foto: Captura de pantalla)
El momento en que Lyle golpeó a un hombre de 63 años (Foto: Captura de pantalla)

Cronología del caso Pablo Lyle

  1. Marzo de 2019: el altercado en Miami: El actor se vio involucrado en una discusión de tránsito en Miami. Durante el incidente, golpeó a Juan Ricardo Hernández, un ciudadano de origen cubano que cayó al pavimento y sufrió una grave lesión cerebral.
  2. Abril de 2019: fallece la víctima: Días después del altercado, Hernández murió a consecuencia de las lesiones. El proceso legal contra Lyle escaló hasta convertirse en una acusación por homicidio involuntario.
  3. Octubre de 2022: veredicto de culpabilidad: Tras varios aplazamientos, un jurado de Florida declaró culpable al actor mexicano.
  4. Febrero de 2023: sentencia: La jueza del caso impuso una condena de cinco años de prisión, seguida por ocho años de libertad condicional y servicio comunitario.
  5. Mayo 2026: expectativa por una posible reducción: Diversas versiones apuntan a que Lyle ha mantenido buena conducta dentro del sistema penitenciario, lo que podría permitirle acceder a beneficios relacionados con el cumplimiento de aproximadamente el 85% de la sentencia.

Mientras tanto, Pablo Lyle continúa cumpliendo su condena en Florida y cualquier eventual permiso dependerá de una evaluación individual de las autoridades penitenciarias estadounidenses.

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