México golea también en la economía: el triunfo en el Mundial 2026 dejó derrama de más de mil 200 mdp en un solo día

Derrama económica en el primer día del Mundial superó los mil 200 mdp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triunfo de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026 generó una derrama preliminar superior a mil 200 millones de pesos en un solo día, según estimaciones de Concanaco Servytur para Ciudad de México y zonas vinculadas.

A nivel nacional, el torneo puede representar hasta 65 mil millones de pesos para el sector comercio y servicios, siempre que el beneficio alcance también a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Impulsan estrategia comercial durante la justa mundialista

Como parte de la estrategia para extender la derrama más allá del partido inaugural, Concanaco Servytur impulsa La Gran Escapada / Buen Fin del Turismo, que se realizará del 18 al 21 de junio con promociones y experiencias turísticas en todo el país. La campaña ya circula en metro, aeropuertos y espectaculares, y tiene como meta una derrama superior a 44 mil millones de pesos.

El consumo del día inaugural se distribuyó en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, souvenirs y activaciones locales. La Confederación reconoció la resiliencia de los negocios de la última milla que, pese a caídas en ventas por movilizaciones de la CNTE, abrieron sus cortinas durante la jornada.

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Comerciantes esperan una mayor derrama durante el mes del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda de Concanaco se extiende por todo México

Concanaco Servytur desplegó una agenda simultánea en las 32 entidades del país. Entre los programas y eventos:

Balones para Todas y Todos , con entrega de balones en Quintana Roo y Estado de México.

Mundialito Muy Moreliano , con dinámicas deportivas y actividades comunitarias en Morelia.

Acciones en Oaxaca y en la alcaldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México.

México de Mis Sabores / Itacate , Café Muy Mexicano y Elige Vino Mexicano , que proyectan la gastronomía nacional.

Casa Hecho en Oaxaca y la presentación México en el Mundo, orientadas a posicionar al país como destino de inversión, turismo y experiencias auténticas.

Sector empresarial hace mancuerna con el gobierno

La Confederación reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo coordinado con Altagracia Gómez, Josefina Rodríguez Zamora, José Merino, Iván Escalante y Edgar Amador para que los grandes eventos internacionales se traduzcan en prosperidad compartida y fortalecimiento de los negocios familiares.

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“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, señaló Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.

La noche cae pero los festejos siguen (CulturaCiudadMx)

Medio millón de personas asistieron a eventos del Mundial en la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México reportó la asistencia de cerca de 500 mil personas en los distintos eventos organizados por el arranque del Mundial de Futbol 2026 este 11 de junio. De acuerdo con los datos oficiales, 80 mil aficionados acudieron al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural y las actividades culturales y artísticas relacionadas.

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El Fan Fest instalado en el Zócalo Capitalino reunió a 100 mil asistentes. Al mismo tiempo, los Festivales Futboleros organizados en las 16 alcaldías sumaron 200 mil visitantes. En el Ángel de la Independencia se congregaron aproximadamente 120 mil personas para celebrar la inauguración y el primer partido.

Mexican soccer fans wait to enter the FIFA Fan Fest ahead of the opening match of the FIFA World Cup 2026 between Mexico and South Africa, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Paola Garcia

Las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad en los principales puntos de afluencia, con presencia permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Turística, para garantizar la movilidad y seguridad de nacionales y extranjeros presentes en la ciudad.

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