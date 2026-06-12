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Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

Entre los detenidos se encuentra la titular de Seguridad Municipal, Celia Vargas Torres

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La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de 8 personas (imagen ilustrativa). Crédito: Seguridad Pública Coeneo
La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de 8 personas (imagen ilustrativa). Crédito: Seguridad Pública Coeneo

Este viernes 12 de junio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE Michoacán) informó la detención de 8 personas en el municipio de Coeneo. La autoridad reveló la aprehensión mediante un breve mensaje en sus canales oficiales, el cual detalló que son señalados por delitos de narcomenudeo y cohecho.

Según el mismo informe, su captura fue realizada tras un operativo interinstitucional, el cual habría contado con apoyo de fuerzas federales.

Infobae México pudo confirmar mediante fuentes de seguridad que se trata de 8 elementos de Seguridad Pública del municipio de Coeneo. Asimismo, a través del Registro Nacional de Detenciones, este medio constató que entre los detenidos se encuentra la Directora de Seguridad municipal, Celia Vargas Torres.

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Reportes extraoficiales han vinculado a las ocho personas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque ese dato no ha sido afirmado por las autoridades hasta el momento.

Asimismo, medios nacionales han relacionado la detención de los servidores públicos con las investigaciones derivadas de la emboscada contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen, la cual dejó un saldo de cinco elementos asesinados y cinco más con heridas.

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Esto se sabe sobre las detenciones: un helicóptero estuvo involucrado

El ayuntamiento de Coeneo, encabezado por la alcaldesa Valeria Aguilar Juárez, publicó la noche del pasado 11 de junio un comunicado oficial en el que describe el operativo como una acción de “patrullaje y vigilancia” en coordinación con el gobierno del estado.

El documento señala que se desplegó una unidad de helicóptero como parte del mismo y afirma que no se registraron incidentes, altercados ni enfrentamientos. El municipio no mencionó las detenciones y llamó a la población a informarse únicamente por vías oficiales estatales y municipales, y a no caer en “información errónea o inexacta”.

Celia Vargas fue detenida usando el uniforme de la corporación. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Coeneo
Celia Vargas fue detenida usando el uniforme de la corporación. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Coeneo

Por otra parte, el Registro Nacional de Detenciones reveló una historia distinta. La ficha de Celia Vargas Torres, consultada este viernes 12 de junio por Infobae México, consigna que fue detenida el jueves 11 de junio a las 7:00 p.m.

La aprehensión ocurrió por fuera de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Coeneo de la Libertad, en la colonia Libertad, sobre la calle 10 de Marzo, entre calles José Ma. Morelos y calle Pueblita.

Detención de la titular de Seguridad de Coeneo. Crédito: RND
Detención de la titular de Seguridad de Coeneo. Crédito: RND

La ejecutó la Policía Ministerial de Investigación, adscrita a la FGE Michoacán.

Al momento de la consulta, Vargas Torres se encontraba en traslado bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Crédito: Ayuntamiento de Coeneo
Se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Crédito: Ayuntamiento de Coeneo

El RND la describe como una femenina de tez clara y pelo corto, que vestía ropa táctica color azul -similar a los uniformes de la dependencia de seguridad-.

La emboscada en Nahuatzen, el hecho presuntamente vinculado a los detenidos

El pasado miércoles 10 de junio, elementos de la Guardia Civil de Michoacán fueron víctimas de una emboscada en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

El ataque dejó cinco policías muertos y cinco más con heridas. Los fallecidos fueron identificados como Porfirio Rodríguez Briseño, Brandon Josué Zamora Torres, Francisco Javier Otero Damas, Jonatán Mondragón Servín y Mateo Valdez Abarca.

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados
Así quedaron las unidades atacadas.(Facebook/Sammy Sanz)

Tras el ataque, el titular de la FGE, Carlos Torres Piña, informó que mantenía coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y elementos estatales. “Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

El fiscal también difundió un video en el que se observan labores de búsqueda desde un vehículo aéreo.

Operativo de seguridad por aire en la región de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, realizado en coordinación con diversas corporaciones tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil.

En el marco de ese operativo, elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército, aseguraron dos camionetas —una roja y una gris— además de armamento y municiones.

Reportes periodísticos señalaron que los responsables de la emboscada serían integrantes del CJNG.

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