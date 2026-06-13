De EEUU al Altiplano: así cayó funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada

Carlos Eugenio fue detenido por autoridades de EEUU y enviado a México. Crédito: SSPC

A las 2:40 de la tarde del jueves 11 de junio, Carlos Eugenio Benítez Orta fue detenido en el Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El funcionario, adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fue identificado, detenido y entregado por autoridades estadounidenses como resultado de una operación coordinada entre los dos países.

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Su aprehensión se formalizó en suelo mexicano, cuando agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la propia ANAM cumplimentaron una orden de aprehensión en las inmediaciones del cruce fronterizo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas.

Benítez Orta fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

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ANAM y SSPC emitieron un comunicado conjunto

En un documento compartido este 12 de junio, ambas dependencias señalaron que “los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada”, sin detallar el grupo criminal involucrado ni el tipo de actividad bajo investigación.

Fotografía compartida por las autoridades tras el arresto. Crédito: SSPC

Indicaron que se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

La ANAM subrayó que colabora con las autoridades conforme al marco jurídico vigente y reafirmó su compromiso con la legalidad y la integridad del servicio público.

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La captura se dio en un contexto de creciente coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Benítez Orta fue presentado en el Altiplano

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 12 de junio de 2026 por Infobae México, identificó a Benítez Orta como un masculino de 45 años, 1.68 metros de estatura, complexión media, tez morena clara, ojos medianos color café obscuro y barba.

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Ficha de detención Benítez en la frontera de México y EEUU. Crédito: RND

Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga corta azul, zapatos negros y gorra azul, misma ropa con la que fue fotografiado por las autoridades.

El documento registró como autoridad que efectuó la detención a la SSPC. La ubicación actual consignada fue en el penal de “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, bajo resguardo de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México.

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Sitio exacto de la detención. Crédito: Google Maps

Según la misma ficha consultada, el lugar exacto de captura fue la Colonia Jardín de Matamoros, sobre la Avenida Álvaro Obregón, entre la Calle Tamaulipas 1 y el acceso al Puente Internacional Puerta México, con código postal 87330.

Las coordenadas geográficas registradas en la ficha oficial fueron 25.891527, -97.504140, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

México y Estados Unidos crearon un grupo bilateral de seguridad

La detención de Benítez Orta se dio un día antes de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunciaran la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo de coordinación permanente entre los dos países en materia de seguridad.

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Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

El BIG reunirá a 15 agencias del gobierno de Donald Trump con sus contrapartes mexicanas. Entre las áreas de trabajo figura:

Flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas

Tráfico de armas

Combate a organizaciones criminales transnacionales

Desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito

Robo de combustible

Uso de tecnologías avanzadas ante amenazas emergentes

El anuncio lo formalizó la embajada de Estados Unidos en México, bajo el comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”.

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Ambos funcionarios presentaron la estrategia ante personal de ambos gobiernos que encabezará el nuevo mecanismo.