CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

El Chipo es el sujeto parado a la izquierda. Crédito: Especial

Un juez federal dictó vinculación a proceso contra José Elías Celis, alias “El Chipo”, y Jorge “N”, dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en flagrancia en la colonia Jardines de Santa Isabel, en Guadalajara, Jalisco, el pasado 19 de mayo.

La decisión judicial derivó de que un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó suficientes datos de prueba.

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Medios nacionales los identifican como operadores de la célula de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, también detenido -antes que ellos- y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México.

Ambos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa en la Comisaría Estatal de Puente Grande, con dos meses de plazo para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso fue confirmada este 12 de junio mediante un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia refirió que Jorge “N” y “El Chipo” fueron detenidos durante cateos en dos inmuebles de la colonia Jardines de Santa Isabel. Sin embargo, el operativo del 19 de mayo abarcó cinco domicilios en total, distribuidos en la colonia antes mencionada, La Esperanza y El Salvador.

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Los sujetos también son vinculados extraoficialmente con César Alejandro, alias El Güero Conta, presunto operador financiero y hombre de confianza de “El Jardinero”. César fue detenido el mismo día que Audias, el 17 de abril de 2026.

Una denuncia anónima originó la investigación en tres estados

La FGR inició el proceso a partir de una denuncia anónima sobre la posible existencia de un grupo criminal dedicado a la fabricación y tráfico de drogas con operaciones en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

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Los cateos fueron ejecutados por la Secretaría de Marina y la Policía Federal Ministerial, bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con apoyo de peritos institucionales.

Detenidos tras cateos en Guadalajara. Crédito: FGR

En los inmuebles, la Agencia de Investigación Criminal aseguró clorhidrato de cocaína, un arma corta, cargadores, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y cinco vehículos.

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Camionetas aseguradas. Crédito: FGR

Entre los vehículos decomisados había una Ford Raptor y una Cadillac Escalade, ambas blancas, además de insumos químicos y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

La FEMDO presentó cargos distintos para cada imputado

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba que sustentaron la vinculación.

A José Elías Celis se le imputaron delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta, posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Imagen de uno de los inmuebles asegurados y parte de los cartuchos útiles. Crédito: FGR

A Jorge “N” se le imputaron delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

A ambos se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, según el comunicado de la FGR.

Juez desechó el amparo de “El Jardinero” contra una posible expulsión exprés

El supuesto jefe de los hoy procesados, Audias Flores, enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos desde el penal del “Altiplano”, donde permanece recluido desde abril.

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Su defensa promovió un juicio de amparo al argumentar que las autoridades mexicanas pretendían expulsarlo del país mediante la Ley de Seguridad Nacional, sin concluir el procedimiento formal de extradición.

En su demanda, El Jardinero sostuvo que enfrentaba un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado a Estados Unidos por una vía distinta al procedimiento ordinario.

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El Jardinero busca mediante la vía legal el no ser entregado a EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó el recurso, según un reporte previo realizado por Infobae México.

El juez Alejandro Latorre Lozano, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó el recurso el 9 de junio al considerar que la orden de extradición ya surtió efectos y que el procedimiento formal está en curso.

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El juzgador descartó los argumentos de la defensa sobre una posible entrega acelerada al señalar que el temor y el peligro alegados no constituyen por sí mismos una violación demostrable a los derechos del imputado.