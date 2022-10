Alfredo Adame fue operado de emergencia tras golpiza

Aparentemente, Adame ingresó al quirófono alrededor de las 16:00 h de este lunes 10 (Foto: Instagram)

Alfredo Adame fue sometido a una operación de emergencia la tarde de este lunes 10 de octubre, luego de que el pasado viernes 7 fuera comunicado de que le tendrían que realizar la intervención que originalmente estaba programada para dentro de tres semanas.

Desde las 6:00 h de este día, Alfredo colgó un video en su cuenta de Instagram donde comunicó a sus seguidores que sería intervenido como parte de las acciones médicas para tratar las lesiones que sufrió durante el reciente altercado en el que estuvo involucrado.

Con cuatro fisuras faciales, una de ellas -la más grave- cerca del ojo, el polémico actor expresó en tono serio: “Estoy en el hospital Gea González, son las 6 de la mañana. Me citaron el viernes, en la noche, ya tarde, me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba a que fuera en tres semanas”.

La intervención tuvo que ser adelantada para reducir riesgos, estaba programada para dentro de tres semanas (Foto: Instagram/@adamereacciona)

Adame explicó que la determinación de adelantar su cirugía responde a la prevención de que el daño sea mayor: “Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos”.

“Me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, en la noche, de emergencia, entonces hoy me hacen esta operación en el pómulo derecho. Si no contesto ya saben por qué es... Seguramente me voy a quedar a dormir aquí en el hospital. Les mando un saludo y un abrazo”, expresó.

Sin embargo, pese a que el video fue compartido a primera hora de este lunes y expresó que sería intervnido a las 8:30 o 9:00 h, apenas poco después de las 4 de la tarde, la misma cuenta del actor informó que estaba por entrar al quirófano.

“En estos momentos Alfredo Adame se encuentra en operación”, se lee al pie de la imagen donde se le ve al también aspirante a político ingresando a una sala en camilla hospitalaria, misma imagen que fue compartida en las instastories del actor, donde anotó: “Nos vemos en un rato, amigos” y la musicalizó con el tema Cita en el quirófano del grupo Panda.

Se espera que en las próximas horas el también conductor informe de su estado post operatorio, tras el cual deberá descansar un periodo.

Y es que la intervención de Adame se deriva del altercado que mantiene en el ojo del huracán al actor de 64 años, cuando recibió golpes en el rostro por un par de sujetos, mientras el actor trataba de documentar el revuelo causado por una balacera a las afueras de su domicilio, en la colonia Tepepan, al sur de Ciudad de México.

Pese a que los dos agresores del actor fueron remitidos ante las autoridades y se encuentran detenidos, Adame busca que Carlos Jiménez, el periodista que difundió el video de cómo inició la golpiza, pague ante la ley.

El actor advirtió recientemente que procederá legalmente contra el reportero de nota roja. Y es que, después de que el ex conductor de Hoy mencionara en varias de sus declaraciones a medios que él no fue quien inició el pleito, en el clip que se difundió hace unos días se podría apreciar que aparentemente Adame fue el primero en soltar algunas patadas a sus atacantes.

La furia del conductor se desató en contra del reportero después de que diera a conocer el video de su pelea (Foto: Captura de pantalla Twitter / @c4jimenez)

Fue así que, durante una entrevista para Venga la alegría, el enemigo de Carlos Trejo explicó que ya inició con los trámites correspondientes para proceder legalmente contra el reportero.

“Ya están presentadas, supongo que ya entre ayer y hoy, mis abogados ya presentaron una denuncia penal en contra de ‘C4 Jiménez’, que es un cuate de muy mala fama, que se sabe que trabaja con bandas y que chantajea gente por medio de los videos. No es periodista, no tiene cédula profesional, es un vago y nada más con eso les digo todo’', señaló el polémico artista ante las cámaras de TV Azteca.

