Sharis Cid reveló cuánto cobró a Ari Borovoy para estar en el 90s Pop Tour y él rechazó

Ari Borovoy nuevamente recibió señalamientos por supuestamente no pagarle a los artistas lo que piden, en este caso fue Sharis Cid (Foto: Instagram @shariscid//@ariborovoy)

Luego de que por varios meses circulara el rumor de que Sharis Cid no aceptó participar en este 90s Pop Tour debido a que no llegó a un acuerdo económico con Bobo Producciones y Ari Borovoy, la cantante fue contundente al confirmarlo, pues dijo que no está dispuesta a trabajar gratis.

Ari Borovoy y su productora, Bobo Producciones, nuevamente fueron acusados por supuestamente no pagar lo que los artistas exigen por participar en sus conciertos. Ahora fue Sharis Cid quien aseguró que el integrante de OV7 no quiso pagar lo que ella pedía por su trabajo, tal como ya se había rumorado el septiembre pasado.

A través de su cuenta de TikTok, en donde la también actriz respondió algunas preguntas de sus fans, fue cuestionada por un internauta: “¿Es verdad que querías cobrar 50 mil pesos por presentación y que como no te los dieron no te uniste a los 90s Pop?”, y ella no dudó en arremeter contra Borovoy con su respuesta.

Según dijo la ex integrante de DKDA, ella pidió una paga de 50 mil pesos a Bobo Producciones, pero ya que Ari no habría aceptado darle tal monto por presentarse en el 90s Pop Tour, ella simplemente se negó a subirse a los escenarios.

“Claro que es cierto, por su puesto que cobré. Oye, viajar, vestuarios, equipaje, peinado, deja tú, tu trabajo vale y vale mucho. Por ejemplo, mis amigos, mis hermanos de DKDA, todos son cantantes, a todos les encanta, a mí también, pero ya lo hice en el Metropólitan, lo gocé, y bueno, si algún día Ari y Bobo Producciones me quiere y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí. ¿Gratis? No, mi trabajo cuesta y bastante. 28 años de carrera valen mucho”

La respuesta de Sharis rápidamente se volvió viral y cientos de internautas cuestionaron los pagos que cada artista estaría recibiendo por presentación dentro del tour, pues 50 mil pesos es una paga baja. Asimismo, la mayoría de los usuarios apoyaron a la cantante, pues no es la primera vez que Borovoy recibe este tipo de acusaciones.

Desde al menos tres años atrás, Ari y su productora han recibido diferentes acusaciones (Foto: Instagram//@ariborovoy)

“50 mil por presentación se me hace muy poco”, “Es correcto, o sea querían que trabajarás gratis y lo que cobran?”, “Toda la razón! Así tengas un año de carrera, el trabajo vale!”, “50 mil pesos?? Y se me hace poquito, yo creí que cobraban mas”, “Totalmente cierto, y 50 mil por presentación no es carísimo, los vales”, “Entonces cuánto cobran los que cantan ahí?”, fueron reacciones de algunos internautas.

Hasta el momento, Ari Borovoy no ha respondido a estos comentarios.

Estas acusaciones de Sharis Cid no han sido las únicas contra el cantante, pues recientemente también Edith Márquez lo señaló, aunque ella lo hizo debido a que, supuestamente, Bobo Producciones la habría hecho vivir una de sus peores experiencias en el trabajo, aunque no ha aclarado qué sucedió. La cantante también dio a entender que habría iniciado una demanda en contra de su colega, aunque esto fue desmentido por él.

A esto se le suma que anteriormente algunos de los integrantes de LemonGrass acusaron a Bobo Producciones de despedirlos injustificadamente.

Otros de los artistas que han tenido un enfrentamiento con la casa productora son Fey, Pandora, Ana Bárbara, Karla Souza y Litzy. Además, en 2019, la empresa recibió una demanda en su contra por parte de ex trabajadores de Bobo por despido injustificado e incumplimiento en el pago oportuno de sueldos por tres meses.

