Ari Borovoy reaccionó a las acusaciones de fraude por parte Edith Márquez y Ana Bárbara

El cantante reaccionó a los problemas con Ana Bárbara y Edith Márquez (Fotos: Instagram/@edithmarquezlanda/@ariborovoy/@anabarbaramusic)

La polémica para Ari Borovoy parece no terminar, pese a que el también productor tiene a su cargo las exitosas giras de los 90 y 2000 Pop Tour, siguen algunos artistas quejándose de su faceta como empresario pues lo que empezó unos años atrás con la gran ruptura y controversia con OV7 ha escalado a personalidades como Edith Márquez y Ana Bárbara.

El cantante reaccionó en un reciente encuentro con diversos medios de comunicación que fue lo qué pasó con las cantantes después de que la gira que tenían en conjunto no resultara con más fechas como se tenía pensado originalmente, causando la furia de la ex integrante de Timbiriche y La Reina Grupera. Tras ser señalado de fraudulento, aunque no existe ni una sola denuncia formal en su contra, Borovoy habló del tema.

“Creo que los hechos hablan más que mil palabras, las palabras se las lleva el viento de mucha gente. Entiendo a lo que me dedico y la verdad, es que lo he dicho, estoy agradecido. Que hablen les agradezco mucho porque no hay nada. De esas disque 13 demandas no hay ni una, no hubo ni una sola”, inició a mencionar el también actor.

El integrante de OV7 aseguró que no hay ninguna demanda en su contra (Foto: Captura de pantalla)

Una de las personas que descartaron trabajar en cualquier ámbito con el empresario, fue Edith Márquez, luego de los problemas que mantuvieron por la gira que no tuvo el éxito y recepción esperada, algo que los fans del OV7 no adjudican a él, sino al trabajo de la cantante de éxitos como Aunque sea en otra vida, No te preocupes por mí y Ese beso.

“Yo no he tenido contacto con ella desde hace mucho tiempo, pero espero, como siempre lo he dicho, que esté ella muy bien y que le vaya muy bien. Pero no nada más a ella, yo no conozco a un artista que no se haya quejado de de una disquera, no conozco a un artista que no me haya hablado mal de un manager o así”, agregó.

El intérprete de grandes éxitos pop como Un Pie Tras Otro Pie, Te Quiero Tanto, Tanto y Mírame a los ojos habló sobre la posible reconciliación que mantuvo con Ana Bárbara, luego de que ella le brindara unas cálidas palabras tras su presentación en un concierto de La Academia: 20 años, en el que OV7 se presentó por primera vez juntos después de todas las polémicas que los rodean desde hace algunos años.

La presentación fue ovacionada por los fans (Foto Instagram: @laacademiatv)

“La verdad me suspendió, porque pues yo fui a cantar con OV7 a La Academia y terminó ella dándome unas palabras muy lindas, de esas que no esperas. Bueno pues tuvimos una gira con ella y Edith Márquez que por diferentes situaciones no duró lo que todos hubiéramos querido, o al menos lo que algunos o la gran mayoría quería que durara”, finalizó.

La pelea entre Borovoy y Márquez

Hace unos meses, se publicó la entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a la cantante, en ella la ex Timbiriche aseguró que su experiencia con los hermanos Borovoy fue “lo más desagradable” que ha vivido como cantante, aunque no quiso hablar acerca del motivo.

Ari fue cuestionado acerca de estas declaraciones por el programa De Primera Mano y él desmintió con molestia lo dicho por la intérprete de Dejémoslo así.

El cantante no opinó nada malo de ella Fotos: Instagram @ariborovoy / @edithmarquezlanda

“Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que yo no voy a comentar, pero me parecería justo que si te preguntan ‘¿cómo te fue con Bobo (Producciones)?’, y que tú digas ‘es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más’… si no puedes decir nada, no digas nada, si puedes decir, o si vas a decir, dilo”, dijo el cantante, diferente a la versión actual.

