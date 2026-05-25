México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles esta semana para tramitar el permiso rápido

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

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Licencia de Conducir Edomex
Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementó una variedad de unidades móviles para que los conductores puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida. (GEM)

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementó una variedad de unidades móviles para que los conductores puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida.

El permiso, requerido por ley para que los residentes del Estado de México conduzcan sus vehículos, ahora podrá tramitarse mediante un proceso más ágil, gracias a la nueva iniciativa. Esta medida busca facilitar a los ciudadanos la obtención de dicho documento.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Almoloya de Juárez

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  • 26 de mayo Calle José María Morelos s/n, Colonia Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 27 de mayo Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 28 de mayo Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 29 de mayo Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 30 de mayo Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)

Chalco

  • 26 de mayo Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
  • 27 de mayo Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
  • 28 de mayo Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
  • 29 de mayo Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Chimalhuacán

  • 26 de mayo Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
  • 27 de mayo Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
  • 28 de mayo Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
  • 29 de mayo Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcali

  • 25 de mayo Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte)
  • 26 de mayo Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte)
  • 27 de mayo Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte)
  • 28 de mayo Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte)
  • 29 de mayo Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Ecatepec

  • 29 de mayo Calle 5 de febrero Mz. 010, Col. Santa Catarina, C.P. 56990, Ecatepec de Hidalgo, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 30 de mayo Calle 5 de febrero Mz. 010, Col. Santa Catarina, C.P. 56990, Ecatepec de Hidalgo, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)

Hueypoxtla

  • 28 de mayo Carretera Hueypoxtla-Ajoloapan s/n, Col. Centenario, C.P. 55670, Hueypoxtla, Estado de México. (plaza Estado de México)
  • 29 de mayo Carretera Hueypoxtla-Ajoloapan s/n, Col. Centenario, C.P. 55670, Hueypoxtla, Estado de México. (plaza Estado de México)

Ixtapan del Oro

  • 28 de mayo Calle Libertad, Mz. 002, Col. Centro, C.P. 51070, Ixtapan del Oro, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 29 de mayo Calle Libertad, Mz. 002, Col. Centro, C.P. 51070, Ixtapan del Oro, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 30 de mayo Calle Libertad, Mz. 002, Col. Centro, C.P. 51070, Ixtapan del Oro, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

  • 25 de mayo Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (estacionamiento estadio Neza 86)
  • 26 de mayo Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (estacionamiento estadio Neza 86)
  • 27 de mayo Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (estacionamiento estadio Neza 86)
  • 28 de mayo Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (estacionamiento estadio Neza 86)
  • 29 de mayo Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (estacionamiento estadio Neza 86)

Nextlalpan

  • 25 de mayo Av. 16 de septiembre s/n Esq. Hombres Ilustres, Barrio San Pedro Milteno, C.P. 55793, Nextlalpan, Estado de México. (plaza cívica san Pedro Milteno)
  • 26 de mayo Av. 16 de septiembre s/n Esq. Hombres Ilustres, Barrio San Pedro Milteno, C.P. 55793, Nextlalpan, Estado de México. (plaza cívica san Pedro Milteno)

Santo Tomás

  • 26 de mayo Av. Morelos 564, Col. Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 27 de mayo Av. Morelos 564, Col. Centro, C.P. 51100, Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Tepetlixta

  • 26 de mayo Av. Morelos 10, Col. Centro, C.P. 56880, Tepetlixta, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 27 de mayo Av. Morelos 10, Col. Centro, C.P. 56880, Tepetlixta, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)
  • 28 de mayo Av. Morelos 10, Col. Centro, C.P. 56880, Tepetlixta, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)

Toluca

  • 25 de mayo Calle López Mateos 121, Delegación Calixtlahuaca, C.P. 50280, Toluca, Estado de México. (frente al edificio de la Delegación de Calixtlahuaca)
  • 27 de mayo Calle Pensador Mexicano s/n, entre Cristóbal Colón y 5 de febrero, San Buenaventura, C.P. 50110, Toluca, Estado de México. (explanada delegacional de San Buenaventura)

Villa de Allende

  • 25 de mayo Manzana 005, Col. Centro, C.P. 51000, Villa de Allende, Estado de México. (frente al Palacio Municipal)

Documentos para tramitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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