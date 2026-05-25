La verdad sobre la crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil que resurge tras su ‘divorcio’ de Morena

Sergio Mayer reconoció haber tenido una crisis familiar a causa de 'La Dictadura perfecta', una situación que ha impactado su vida personal. (Isabella Camil: Instagram / YouTube)

La reciente salida de Sergio Mayer de Morena volvió a colocar su vida personal bajo los reflectores. En redes sociales comenzaron a circular nuevamente declaraciones del diputado federal sobre una fuerte crisis matrimonial con Isabella Camil que estuvo cerca de terminar en separación.

La crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil

El tema resurgió después de que Mayer habló sobre fracturas internas dentro del partido tras anunciar su renuncia a la militancia de Morena. En entrevista con la periodista Mónica Garza, el legislador afirmó sentirse “aliviado” y “liberado” tras dejar el movimiento, aunque aclaró que permanecerá en la bancada de San Lázaro.

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Sergio Mayer, visiblemente en el centro de un panel con dos mujeres, aborda el desgaste en su relación con la dirigencia de Morena, generando debate político. (Captura de pantalla: YouTube)

En medio de la conversación pública sobre su salida política, usuarios retomaron fragmentos de una entrevista que Mayer concedió a Maxine Woodside en septiembre de 2024, donde reveló que la película La dictadura perfecta provocó uno de los momentos más delicados en su matrimonio.

El actor explicó que el conflicto surgió con su suegro, el empresario Jaime Camil Garza, fallecido en 2020. Según contó, el empresario consideró ofensiva su participación en la cinta dirigida por Luis Estrada debido a la lectura política que rodeó al filme durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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“Yo tomé la decisión de hacer la película La dictadura perfecta”, declaró Mayer durante aquella entrevista. El exintegrante de Garibaldi aseguró que su suegro interpretó el proyecto como una confrontación política y le pidió reconsiderar su participación.

Jaime Camil Garza y Sergio Mayer (Foto: Cuartoscuro)

La tensión escaló hasta afectar su relación con Isabella Camil. “Eso casi ocasiona que mi mujer y yo nos separáramos”, reconoció el actor. Mayer relató que la actriz lo llamó entre lágrimas para pedirle que evitara el enfrentamiento familiar. “Me acaba de hablar mi papá, por favor, no te confrontes con él. Si te dice que no la hagas, no la hagas”, recordó.

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Pese a la presión, el hoy legislador sostuvo su decisión. “Perdóname, mi amor. Mi carrera y todo lo que hay en la casa es de base de mi trabajo”, respondió, según narró en la conversación.

¿Cómo quedó su relación con Jaime Camil Garza?

Con el paso del tiempo, la relación con Jaime Camil Garza mejoró. Mayer afirmó que el empresario terminó por reconocer su postura. “Eso hizo que me ganara su respeto”, sostuvo el diputado, quien también retomó ese episodio en su libro Entre el infierno y el éxito.

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Sergio Mayer interpretó a un presidente de México en una película de 2014 (Foto: YouTube LaDictaduraPerfecta)

Meses antes, en entrevista con el youtuber José Luis Guerra, Mayer negó que su carrera política o artística dependiera del respaldo económico de la familia Camil. “Yo todo lo que tengo en mi casa es por mi trabajo y el de mi esposa”, afirmó.

Aunque las declaraciones volvieron a viralizarse tras su salida de Morena, no existe información reciente que confirme una separación actual entre Sergio Mayer e Isabella Camil.

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