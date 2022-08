Ari Borovoy contará su verdad: alista documental ante bioserie de OV7

Ari se mostró entusiasmada con la inminente gira por los 30 años de OV7 (Foto: Instagram)

Tras su reciente reaparición en la semifinal de La academia, OV7 volvió a acaparar las miradas y ha sido objeto de conversación. Y es que tras de que una revista publicara que los integrantes de la banda pop se mantienen distanciados y sólo regresan a la escena “por compromiso”, uno de sus integrantes habló al respecto.

Ari Borovoy fue frontal al responder si “hay odio” entre los componentes de la banda intérprete de Te quiero tanto, tanto.

“¿Por qué vas a ver algo de odio? No, yo no odio a nadie, nunca he odiado a nadie, nunca he tenido ese sentimiento, entonces difícilmente vas a ver algo de odio en algún lugar donde yo esté parado”, contestó el cantante ante los reporteros en la alfombra de la obra MentiDrags.

Tras más de una década de aparecer los siete juntos en televisión, los integrantes se presentaron en La academia (Foto Instagram: @laacademiatv)

Borovoy reflexionó sobre los comentarios negativos del público, entre los que se afirma que el grupo sólo se ha reunido para capitalizarse económicamente, con el pretexto de los 30 años de la banda.

“A mí no me afecta nada de lo que aparezca en las redes sociales, conozco las redes, y conozco también a la gente y conozco por lo que está pasando el mundo, pero sobre todo conozco también la industria a la que pertenezco y también sé que esto no empezó hace tres, cuatro o cinco años, sé que esto nunca va a acabar y yo les pido a ustedes que siempre tenga yo la oportunidad de estar frente a sus micrófonos”, dijo a los reporteros presentes.

Respecto a la anticipada bioserie que contará la historia de OV7, el también empresario volvió a reiterar que aún no sabe si “su personaje” formará parte del proyecto, pues aún no le han mostrado los libretos ni el guion que habría de aprobar para autorizar su aparición.

"OV7 30 años" dará inicio el primero de septiembre en Monterrey (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

“Si me enseñan de qué se trata lo que está escrito de aquel Ari Borovoy, en aquellos años cuando yo era un chavito, encantado de la vida, si no me lo enseñan no podré, si me lo enseñan y coincide con la realidad y con la absoluta verdad, ahí me verán. Yo pienso que de eso se tratan las bioseries, si no sería una serie”, explicó.

Sobre el mismo tema de futuros proyectos audiovisuales, Borovoy adelantó que lo que le entusiasma es la creación de una “docu serie” donde más allá de su historia con OV7, cuente cómo logró abrirse paso en la industria del entretenimiento como cabeza de la empresa Bobo Producciones, que lidera junto a su hermano Jack Borovoy.

“A mí lo que me gustaría y lo que estoy haciendo, pero no te puedo decir cuándo va a salir porque no tengo idea, es una docu serie, es algo documentado, no es algo platicado, actuado, es algo documentado. Tengo la fortuna de pertenecer a una industria muy interesante, entiendo perfectamente que los artistas nos vemos arriba del escenario muy diferente a como somos abajo del escenario”, comenzó.

Botovoy ha sido catalgodado como "el rey Midas del pop" por sus proyectos exitosos en el género (Foto: Archivo)

“Todo lo que hay detrás de una compañía de management que ha logrado un espacio dentro de la industria en todo Iberoamérica conlleva muchas cosas, y todo eso me gustaría en algún momento platicarlo, claro”, adelantó el cantante.

Para acallar rumores sobre que la enemistad de OV7 persiste, el cantante de Vuela más alto destacó: “Ya sabes tú cómo la gente dice, pero estamos en un buen momento, estamos terminando ya de armar este show, prácticamente ya está terminado y arranca el primero de septiembre en Monterrey, el mismo primero de septiembre es la Arena número 16 del 90s Pop Tour aquí en la Arena Ciudad de México, así que no voy a poder asistir, pero es por una buena causa”.

