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Madres exigen captura de maestro acusado de abuso sexual en Oaxaca: denuncian un mes de impunidad e inacción de la fiscalía

Familiares señalan al docente por agredir a tres niñas en una primaria; las autoridades estatales no han informado sobre una orden de aprehensión ejecutada contra el profesor

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Tres mujeres acusaron que tres menores de entre 8 y 9 años habrían sido víctimas de violencia sexual dentro del salón de clases, presuntamente cometida por el profesor.

Madres de familia de alumnas de la Escuela Primaria “María Lombardo”, en Oaxaca, exigieron la detención inmediata del maestro Félix Merino, señalado por presunto abuso sexual contra niñas de tercer grado, luego de que a un mes de hacerse públicas las denuncias el docente continúe en libertad.

A través de un pronunciamiento difundido este lunes, las familias acusaron que tres menores de entre 8 y 9 años habrían sido víctimas de violencia sexual dentro del salón de clases, presuntamente cometida por el profesor mientras desempeñaba funciones frente al grupo.

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En un video compartido por las madres de las víctimas, las denunciantes afirmaron que buscan impedir que el caso quede reducido a una estadística y exigieron avances en las investigaciones iniciadas por las autoridades estatales.

“Hablamos de tres niñas con historias, sueños e ilusiones”, señalaron las familias, quienes insistieron en que su prioridad es proteger a las menores y evitar que otros estudiantes sean vulnerados dentro de espacios escolares.

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“Nos negamos a que (las niñas agredidas) sean estadísticas o simples números de una carpeta de investigación. Que el futuro de nuestras hijas no se vea interrumpido por el dolor de la violencia sexual”, señalaron.

Las denunciantes también afirmaron que, desde que comenzaron las acciones legales y la difusión pública del caso, han enfrentado episodios de hostigamiento y presión por parte de personas inconformes con las acusaciones realizadas contra el docente.

En el ámbito institucional, las familias informaron que sostuvieron una reunión con Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien, según relataron, se comprometió a utilizar todos los recursos disponibles para localizar y detener al presunto responsable.

Sin embargo, las madres reprocharon que, pese a ese compromiso, hasta ahora no se ha concretado ninguna captura ni se han informado avances públicos sobre la localización del maestro acusado.

Las familias también pidieron que las investigaciones alcancen posibles omisiones dentro de la estructura educativa y administrativa relacionada con el caso, al considerar que deben revisarse las condiciones que permitieron que las agresiones presuntamente ocurrieran dentro de la escuela.

Hasta el momento, las autoridades de Oaxaca no han informado oficialmente sobre una orden de aprehensión ejecutada contra Félix Merino ni sobre nuevas acciones judiciales derivadas de las denuncias presentadas por las familias de las menores.

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