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PAN anuncia movilización masiva en Chihuahua en defensa de Maru Campos: “Si se meten con ella, se meten con todos”

El Partido Acción Nacional anuncia evento en Chihuahua este fin de semana para respaldar a la Gobernadora de Chihuahua

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La dirigencia nacional de esta fuerza política anunció una serie de actividades en respaldo a la titular del gobierno estatal de Chihuahua, culminando con una concentración ciudadana el próximo fin de semana, cuyos detalles se revelarán posteriormente. (Infobae-Itzallana)
La dirigencia nacional de esta fuerza política anunció una serie de actividades en respaldo a la titular del gobierno estatal de Chihuahua, culminando con una concentración ciudadana el próximo fin de semana, cuyos detalles se revelarán posteriormente. (Infobae-Itzallana)

El Partido Acción Nacional anunció este lunes una semana de acciones en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con un evento masivo como punto culminante el próximo fin de semana en esa entidad. Así lo comunicó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien adelantó que los detalles de la convocatoria se revelarán en el momento oportuno.

“Estratégicamente vamos a cuidar mucho este evento”, señaló Romero Herrera. “Va a ser un evento en donde vamos a cuidar que esté repleto de ciudadanía, de Chihuahua y de todos los lugares de donde nos quieran acompañar para respaldarla”.

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El PAN anuncia una semana de acciones en defensa de Maru Campos por presunta persecución política del gobierno federal; culminará con un evento masivo en Chihuahua el próximo fin de semana.

PAN acusa persecución política contra la gobernadora

Antes de anunciar la movilización, Romero Herrera calificó las acciones del gobierno federal contra Maru Campos como “persecución política” directa por parte de Morena. Según el dirigente panista, la gobernadora es hostigada por haber combatido al crimen organizado en su estado.

“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el ‘pecado’ de combatir al crimen organizado”, afirmó desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

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El dirigente también cuestionó la lógica del gobierno federal: si el argumento oficial es la presencia de agentes extranjeros en operativos en Chihuahua, ¿por qué no se cita a comparecer a los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores y Migración, que son las autoridades federales responsables de regular esa presencia?

“Uso faccioso de las instituciones”, la acusación central del PAN

El panista subrayó que el partido no se opone al cumplimiento de la ley, sino a lo que denomina el uso faccioso de la procuración de justicia y de la Fiscalía General de la República contra opositores.

“Lo que es increíble es el uso faccioso de las instituciones. Eso es lo que venimos a denunciar hoy”, declaró Romero Herrera.

En ese mismo contexto, el dirigente aseguró que el PAN no tomará el asunto a la ligera y que todas las mediciones internas apuntan a que la presión del gobierno federal contra Campos está generando el efecto contrario: un crecimiento sostenido en el apoyo ciudadano hacia la mandataria estatal.

Jorge Romero y Alejandro Moreno cerraron filas con Maru Campos. | X- Jorge Romero / X- Alejandro Moreno / X- Maru Campos
La convocatoria para la movilización será anunciada en fechas próximas, buscando evidenciar su apoyo a la mandataria local, mientras insiste en que las investigaciones federales son parte de un hostigamiento orquestado por el gobierno central.

El evento del fin de semana: sorpresa prometida

Romero Herrera fue cauteloso con los detalles, pero contundente en el mensaje:

  • La convocatoria se dará a conocer en el momento preciso, sin adelantar información que pueda ser aprovechada por sus adversarios.
  • El evento buscará mostrar un contraste claro entre la convocatoria panista y la de sus opositores.
  • La dirigente del PAN en Chihuahua, Dani Álvarez, también estuvo presente en el anuncio para sumarse al respaldo institucional.

“Les aseguro que se van a sorprender”, prometió el dirigente, al tiempo que sentenció: “Si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional y con cientos de miles de mexicanas y mexicanos”.

La gobernadora Maru Campos aún no ha emitido un pronunciamiento formal sobre las acciones legales que enfrenta, aunque el PAN insiste en que no existe riesgo jurídico real y que el proceso solo incrementará su capital político.

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