Consejo empresarial calificó como un “florero” el papel de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía

Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía (Foto: Twitter/tatclouthier)

La renuncia de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía (SE) provocó un sinfín de reacciones en el sector empresarial, sobre todo de preocupación e incertidumbre, principalmente a los ojos de inversionistas extranjeros. Sin embargo, el pronunciamiento del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano) fue más duro.

A través de un comunicado señalaron que el paso de la ex diputada fue “sin pena ni gloria”; incluso, aseguraron que su papel en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue minúsculo.

“En su paso por la dependencia federal se dedicó no al desarrollo de la economía nacional, que tanta falta hace para fomentar el empleo y erradicar la pobreza que flagela a México, sino a actuar como florero [...] Su tiempo en la SE pasó sin pena ni gloria”

Calificaron su desempeño como gris, pues afirmaron que fue desplazada por su similar en la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, en el cumplimiento de las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional (Foto: Reuters)

Además, señalaron que no tuvo una buena comunicación con la Iniciativa Privada (IP).

“En cuanto a la atención al sector empresarial se negó en más de una vez a dialogar y a escuchar los verdaderos empresarios que son fuente de la generación de empleos del país”

“Seguramente la ex funcionaria federal, pasará a la historia como alguien que NO pudo, NO quiso o NO supo hacer las cosas que México requería en una posición de esa naturaleza, es decir, sin pena ni gloria”, agregaron.

No obstante, para CEMexicano la renuncia, “a un cargo para el que no estaba capacitada”, representa un acto de dignidad de Clouthier, pues se suma a lista de altos funcionarios que decidieron a no colaborar más para la autollamada Cuarta Transformación (4T).

El periodista Joaquín López-Dóriga difundió una foto de Clouthier antes de abordar su vuelo a Sinaloa luego de renunciar (Foto: Twitter)

En este contexto, el Consejo Empresarial Mexicano, que agrupa Cámaras de Comercio, Asociaciones de Profesionistas y Asociaciones de empresarios, solicitó que el o la siguiente titular de dicha Secretaría, comprenda a totalidad la necesidad de crear políticas económicas eficaces y que aporte una estrategia para manejar el T- MEC y evitar confrontarse de manera innecesaria con los socios comerciales.

“México necesita funcionarios capaces, con trayectoria profesional y oficio político comprobado para enfrentar los retos que la economía internacional y local demandan de un funcionario de este nivel. No basta con que sean honestos y buenas personas, además deben ser eficaces en sus atribuciones y uso de sus facultades orgánicas”, subrayaron.

Su paso por la SE

Clouthier llegó a la Secretaría de Economía en 2021, ocupando el lugar de Graciela Márquez Colín.

Al frente de la dependencia, México y Canadá activaron el Capítulo de solución de diferencias por la interpretación de las reglas de origen de Estados Unidos, tema que que llegó a un panel internacional cuyo falló se conocerá en noviembre; también se trabajó en la política industrial de México, que se presentó en septiembre de este año.

La ahora extitular de la Secretaría de Economía comparó su trayectoria política con un partido de béisbol (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

En este tiempo, Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas en torno a la política energética de México, proceso que se alargo, por lo que las negociaciones continúan para evitar que sea un panel de expertos que tome una decisión.

Tatiana es licenciada en Lengua Inglesa por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León; además cuenta con diplomados en cultura de la legalidad por la Universidad George Washington, uno más en Gobernanza y de perspectivas económicas y políticas para México en Harvard.





