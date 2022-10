Según el hermano de Tatiana Clouthier, esta podría ser una razón de su renuncia al gabinete de AMLO

Tatiana Clouthier y Manuel Clouthier (Foto: Cuartoscuro)

Manuel Clouthier Carrillo reaccionó a la renuncia de su hermana Tatiana a la Secretaría de Economía federal en medio de las negociaciones con Estados Unidos por la diferencia comercial en torno a la política enrgética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Clouthier señaló a través de su cuenta de Twitter que aún no ha hablado con su hermana sobre la renuncia al gabinete presidencial, pero consideró “que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó alguna diferencia o molestia con su hoy ex secretaria de Economía, pese a que le señalaron que rehusó darle un abrazo durante la despedida que se presentó durante la conferencia mañanera, en la que Tatiana Clouthier se mostró muy conmovida mientras el tabasqueño se limitó a aplaudir un par de metros detrás de ella.

“Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia. Ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país” dijo López Obrador, quien reveló que no pudo convencerla de mantenerse en su gobierno.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no correspondió al abrazo de Tatiana Clouthier luego que esta anunció su renuncia como Secretaria de Economía

Tatiana tomó el cargo de secretaria de Economía en enero de 2020 en sustitución de Graciela Márquez, aunque antes de ello se desempeñó como diputada federal, donde dejó muy clara su posición en contra de la militarización del país y que las Fuerzas Armadas tomaran el control de la seguridad pública, y también expresó su intranquilidad ante el gran poder que están cobrando los miliatares sin contrapesos importantes.

Durante la votación en San Lázaro para aprobar la creación de la Guardia Nacional, Clouthier votó con una reserva en la que señaló que “debe cuidarse la constitución y la integración orgánica de la Guardia Nacional, la cual no debe ser elevada a carácter constitucional”.

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país” dijo Tatiana Clouthier en 2019 durante la discusión sobre la creación de la guardia Nacional.

Hija de Maquío Clouthier, uno de las grandes luchadores sociales del siglo XX en México, la entonces diputada de Morena cuestionó la reforma constitucional que en el papel concedía mayor poder a las Fuerzas Armadas: “¿Si el presidente fuera Felipe Calderón, Meade o Anaya, aprobaríamos esta ley?”.

Con su característica elocuencia, Clouthier reflexionó sobre el rumbo que estaba tomando el país en materia de seguridad.

“No le puedes dar todo el poder a un hombre, y no es Andrés Manuel López o no, estamos hablando de que los hombres somos humanos y no solamente eso, nos podemos morir. ¿Y, si mañana sube Juan, o Pedro, o María? El tipo de ley que debemos tener es donde cualquiera puede estar al mando y yo me siento tranquilo, y para eso existen los pesos y contrapesos”.

Tatiana Clouthier Carrillo presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 26 de septiembre, aunque mencionó que planteó su salida desde julio, argumentando que se agotó su posibilidad de aportar al proyecto de la Cuarta Transformación, y de ahora en adelante se limitará a apoyar desde “la porra”.

En su conferencia matutina de este 6 de octubre, el presidente López Obrador anunció que Tatiana Clouthier le comunicó por escrito su deseo de retirarse del gobierno federal, y aunque le insistió permanecer en el cargo, el tabasqueño resaltó que ella se mantuvo en la decisión de dejar la Secretaría de Economía.

