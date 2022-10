Chef Herrera despotricó contra influencers gastronómicos: “No hacen esfuerzo por estudiar”

Foto: Instagram/@chefherrera

Después de que el chef mexicano Edgar Nuñez arremetió recientemente contra una influencer que le propuso realizar una serie de publicaciones a cambio de reservaciones en uno de sus restaurantes, fue ahora el reconocido chef Herrera quien no tuvo piedad con algunos jóvenes que usan redes sociales para preparar ciertos platillos o mostrar sus recetas.

Y es que el famoso experto en cocina, quien es ampliamente querido por sus participaciones como crítico en varias temporadas de MasterChef México, fue invitado al podcast Creativo de Roberto Martínez en su canal de Youtube para ahondar un poco más en su carrera gastronómica.

Ante esto, Adrián Herrera mostró su descontento hacia cierto tipo de contenido que se hace a través de internet y remarcó que el mundo de la alta cocina no se reduce a la búsqueda de más seguidores o vistas en un video.

“He estado criticando a los influencers que no tienen absolutamente nada que decir, que no tienen contenido, que solamente están ahí para crear un rating, como llamarada de petate (...) Estaba hablando de estos güeyes que se creen cocineros, que no saben cocinar muy bien, que son aficionados”, comenzó a decir de forma contundente.

Foto: Instagram/@chefherrera

En este sentido, el chef Herrera apuntó que algo vital para adentrarse al mundo gastronómico e intentar compartirlo con el mundo era conocer los métodos y los alimentos debidamente.

“No hacen un esfuerzo por estudiar, por enterarse de cómo son los procesos de cocción, las técnicas e ingredientes, pero le meten mucho histrión a lo que hacen, entonces tiene muchos likes y muchos seguidores, pero lo de atrás, el contenido, ¿dónde está? no hay (...) me estoy quejando que ahorita tenemos estas plataformas que la gente aprovecha para lucirse y hacer cosas ridículas, tener likes e incluso monetizarlo, pero no hay nada detrás. Estoy genuinamente preocupado”, mencionó.

Contrario a lo que podría pensarse, el chef mencionó que no tenía ningún problema personal con que el contenido gastronómico circulara en redes sociales, sino que le parecía incorrecto que personas sin la preparación necesaria fueran los encargados de difundirlo.

“La plataforma que usas da igual, es la persona y cómo la utilice. Eso es a lo que estoy criticando”, dijo.

*Información en desarrollo