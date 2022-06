Chef mexicano Edgar Núñez expuso a influencer que le propuso un canje: “No sabía que tragar gratis era trabajar”

El chef mexicano Edgar Núñez "quemó" a una influencer que pretendía comer gratis en su restaurante (Foto: Instagram / @edgarnunezm @edgarnunezm)

Usuarios de las redes sociales convirtieron en tendencia al chef mexicano Edgar Núñez, uno de los más influyentes cocineros de la actualidad, quien expuso a una creadora de contenido que buscaba comer gratis en uno de sus dos restaurantes.

A través de las redes sociales, el chef “quemó” a una influencer que se identificó como Manuela Gutiérrez, quien aseguró que se veía increíble el restaurante del mexicano, por lo que propuso una serie de publicaciones en stories de Instagram a cambio de dos reservaciones.

“Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores )”, fue la publicación que se hizo viral y donde publicó la captura de pantalla de la conversación que inició la supuesta influencer.

En su mensaje, les hace ver que tienen un restaurante increíble, y a cambio de publicar stories para publicitar el negocio gastronómico, le gustaría ir a cenar junto a su novio completamente gratis. La respuesta del chef únicamente fue de burla.

Después de la polémica que creció en favor y encontrar de ambas partes por igual, con ácidas críticas, burlas y comentarios malintencionados de los usuarios en Twitter, el chef aseguró que el trabajo de estos influencers debería ser ayudar a las personas sin pensar en recibir algo a cambio.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas”, concluyó en sus redes sociales.

Quién es el chef Edgar Núñez

Edgar Núñez es el dueño de dos restaurantes mexicanos de gran relevancia en México: Sud777 y Comedor Jacinta, éste último galardonado como uno de los mejores restaurantes por el Latin America’s 50 Best.

Desde muy temprana edad demostró grandes dotes dentro de la cocina, y al convertirse en chef también se volvió el precursor de lo que llamó la cocina vegetal mexicana, donde usa los vegetales como eje principal de sus platillos.

Actualmente el chef es miembro de la ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE y del Colectivo Mexicano de Cocina AC, de acuerdo con la biografía publicada en su página oficial de internet.

Creadora de contenido colombiana respondió a la polémica

En respuesta, la instagramera aseguró, en primer lugar, que el chef la tiene bloqueada de sus redes sociales. Además, aclaró que no es una influencer, sino una creadora de contenidos, y confirmó que su mensaje fue para el restaurante, no en las redes personales del chef.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, aseguró.

Luego informó que no se trata de una obligación de las marcas o personalidades decir que sí o darles el servicio a través de canjes. Por ello, ofreció una disculpa a Edgar Núñez si en algún momento le faltó al respeto por sus ofertas.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”.

Manuela Gutiérrez, la creadora de contenido colombiana tiene poco más de 67 mil seguidores en sus redes sociales. De acuerdo con su perfil, una de sus pasiones es viajar por el mundo en busca de nuevos lugares del entretenimiento o la gastronomía.

Paris en Francia, Roma, Venecia en Italia, Miami en EUU, Cancún, Ciudad de México en México, Grecia, Australia, Disneyland, Brooklyn, Manhattan en los EEUU, entre otros, han sido los destinos más destacados dentro de sus publicaciones.

Gutiérrez, además, es una abogada que recientemente se graduó, como lo apunto en sus redes sociales, donde se dijo orgullosa del trabajo que logró a lo largo de su carrera. “Formé parte del semillero de derecho mercantil internacional, y fui monitora civil del consultorio jurídico. Así que no, no todo son fotos de viajes”, escribió.

