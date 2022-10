Del odio al amor: los Jonas Brothers se rindieron a la tradición del Dr. Simi después de despreciarlo

Pese a que "despreciaron" los muñecos lanzados por sus fans, los Jonas Brothers reconocieron a Dr. Simi como icono cultural (Foto: Instagram)

El pasado mes de agosto los Jonas Brothers pisaron tierra azteca. Con tres presentaciones: una en Monterrey y dos en Ciudad de México, Kevin, Joe y Nick Jonas pudieron actuar frente a sus “Jonatics” mexicanos en un par de shows que dieron de qué hablar.

Y es que en una de las presentaciones de la capital mexicana, ocurridas los pasados 29 y 30 de agosto en la Arena Ciudad de México, como parte de su The Remember This Tour, los hermanos hicieron disfrutar a sus fans con éxitos como That’s Just the Way We Roll, Leave Before You Love Me, Sucker y When You Look Me in the Eyes, sin embargo su actuación desató críticas.

Para algunos fans de la agrupación oriunda de Wyckoff, Nueva Jersey, la duración del concierto “fue una estafa”, pues consideraron que fue menor que en el mismo concierto presentado en otras ciudades. Pero un detalle que levantó comentarios recurrentes, es que los hermanos que saltaron a la fama en el canal Disney Channel habrían “despreciado” a sus fans.

Y es que, como ya se ha hecho costumbre en los últimos meses, es habitual que los cantantes y bandas, mayoritariamente extranjeras, reciban durante sus conciertos en vivo en territorio mexicano, uno o varios muñecos del Dr. Simi, el personaje que representa a un médico regordete y que ya forma parte de la cultura popular.

Según diversos videos difundidos en las redes sociales, captados durante las presentaciones de “Los Jonas” en México, se puede ver cómo el escenario se llena de muñecos sin que ninguno de los cantantes les preste atención ni los recoja, esto destaó la indignación de un sector del público.

Los Jonas Brothers cantaron 58 minutos, patearon al Dr. Simi y encima de eso traían una mala vibra, ay no! pic.twitter.com/A6k2UakYB1 — Tann Jonas (@Januaryeight_) August 30, 2022

“Sólo quiero decir que los Jonas Brothers patearon los Simis personalizados que les aventaron. Ignorándolos en una esquina. Nadie ofendió tanto a México desde Tiziano Ferro”, “Ni siquiera pelaron los Dr. Simi que les aventaron, no vuelvo a comprar boletos para verlos”, se puede leer en las redes sociales, donde además criticaron la actitud de los integrantes:

“Pésima experiencia la que tuve ayer con este concierto. Lasso cantó con más emoción que los Jonas Brothers”, “No hubo una gran producción y nula interacción con el público, parece que no quieren a México”.

Sin embargo, tras sus conciertos en México y ante la viralización del tema, la cuenta de Instagram de Jonas Brothers compartió una imagen donde se pueden ver a varios muñecos del Dr. Simi junto a las guitarras de los músicos. “¡¡México!! Gracias por todo el amor de esta semana. ¡Realmente ha sido tan especial pasarlo con todos ustedes! ¡No podemos esperar a estar de vuelta en noviembre! Hasta entonces, te amo.”

Tras sus conciertos en CDMX, en la cuenta de los cantantes apareció su "colección de Simis" (Foto Instagram: @jonasbrothers)

Ahora, a un mes de la próxima presentación de la banda en Guadalajara, los Jonas Brothers pareciera que quieren reconquistar a sus fans mexicanos, pues compartieron un nuevo post donde se dicen ansiosos por tocar ante los jaliscienses.

“Nuestro “Remember This Tour” Zine está aquí. Nos encantó hacer muchos recuerdos increíbles con ustedes en la Ciudad de México y Monterrey, y no podemos esperar a llevar el concierto a Guadalajara el 5 de noviembre”, se lee junto a una serie de imágenes alusivas al país”.

Además, la banda reconoció la “tradición” del público mexicano de lanzar muñecos de peluche del Dr. Simi a artistas durante sus presentaciones en vivo y especificaron que dicha afición comenzó en 2021. Con una imagen especial, los artistas destacaron que los muñecos están hechos a mano con material reciclado por una empresa textil que emplea a personas con discapacidad. “La tradición de lanzar al escenario un muñeco de Dr. Simi como un regalo para artistas internacionales comenzó en 2021 y a veces incluyen un mensaje escrito a mano por los fans”, se lee en la publicación.

Al momento, los pequeños doctores de tela han llegado a las manos de estrellas como Rosalía, The Strokes, Dua Lipa, Mac DeMarco, Iron Maiden y el más reciente, Rammstein.

