Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México no solo estará marcada por el arranque de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sino también por una serie de movilizaciones sociales que buscarán aprovechar la atención internacional para visibilizar distintas demandas.

Entre ellas destaca la participación del colectivo Manos Buscadoras, integrado por familiares de personas desaparecidas, que se sumará a las protestas convocadas para el próximo 11 de junio.

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A través de sus redes sociales, el colectivo lanzó un llamado para concentrarse a las 8:00 horas en el Ángel de la Independencia, desde donde exigirán que la crisis de desapariciones en México sea observada por el mundo.

Familias de desaparecidos llaman a que el mundo observe la crisis de desapariciones en México.

“El mundo debe saber que nos faltan más de 130,000 hijos en México”, expresó la agrupación en una publicación difundida en vísperas del partido inaugural del Mundial.

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Desapariciones en México llegan al escenario mundial

La movilización de Manos Buscadoras se suma a otras expresiones organizadas por colectivos de familiares de desaparecidos que buscan colocar este problema en la agenda pública internacional durante uno de los eventos con mayor cobertura mediática del mundo.

Para las familias, el Mundial representa una oportunidad para recordar que detrás de las cifras existen historias de personas ausentes y de seres queridos que continúan buscándolas.

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Desapariciones en México llegan al escenario mundial durante el Mundial 2026.

Su objetivo, aseguran, no es protestar contra el futbol, sino aprovechar la visibilidad global para exigir verdad, justicia y acciones efectivas de búsqueda.

La convocatoria ocurre en un contexto en el que México acumula más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas, una problemática que ha impulsado el surgimiento de decenas de colectivos ciudadanos en distintas regiones del país.

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¿Quiénes son Manos Buscadoras y por qué surgieron?

Manos Buscadoras nació el 6 de septiembre de 2025 en Jalisco, impulsado por madres y familiares de personas desaparecidas que decidieron organizarse ante la falta de resultados en las investigaciones oficiales.

¿Quiénes son Manos Buscadoras y por qué surgieron? REUTERS/Michelle Freyria

La agrupación fue fundada por Vicki Ponce Rodríguez, madre de Víctor Hugo Mesa Ponce, desaparecido en junio de 2020 en Zapopan. Tras años de búsqueda individual, decidió unir esfuerzos con otras familias que enfrentaban situaciones similares.

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Desde entonces, el colectivo realiza búsquedas tanto en campo como en vida.

Sus integrantes recorren hospitales, servicios forenses, anexos, colonias y espacios públicos, además de participar en jornadas de rastreo en terrenos donde podrían existir indicios relacionados con personas desaparecidas.

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La crisis de desapariciones que enfrentan las familias buscadoras

La labor de Manos Buscadoras forma parte de una red más amplia de organizaciones civiles surgidas en respuesta a la crisis de desapariciones que afecta particularmente a estados como Jalisco.

La crisis de desapariciones en México continúa siendo una emergencia nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales acciones que realizan estos colectivos destacan:

Búsquedas en campo para localizar indicios o restos humanos.

Recorridos en hospitales, anexos y refugios .

Difusión de fichas de búsqueda en espacios públicos.

Acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

Exigencia de verdad, justicia e identificación de víctimas .

Gestión de donaciones para herramientas y gastos operativos.

El mismo día de su fundación, Manos Buscadoras participó en un hallazgo de gran magnitud en Jalisco, localizando decenas de bolsas con restos humanos.

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Para las familias, estos descubrimientos evidencian que la crisis de desapariciones sigue siendo una emergencia nacional.

Protestas acompañarán la inauguración del Mundial en CDMX

Además de los colectivos de búsqueda, distintas organizaciones sociales han anunciado actividades para el 11 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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Protestas acompañarán la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Entre los grupos que podrían movilizarse se encuentran transportistas, organizaciones campesinas, trabajadores de la salud, pensionados de Pemex y CFE, así como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Diversas convocatorias difundidas en redes sociales contemplan concentraciones en vialidades como Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan, Periférico y Avenida del Imán, zonas estratégicas para el acceso al inmueble donde se disputará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

Las autoridades y organismos de movilidad han advertido posibles afectaciones viales durante la jornada, mientras que instituciones como la UNAM anunciaron la suspensión excepcional de actividades presenciales debido a los cierres y complicaciones previstas en los traslados.

Buscan que el mundo escuche a las familias de desaparecidos

Para Manos Buscadoras, la participación en esta jornada representa una extensión de la lucha que realizan diariamente desde hace meses en Jalisco y otros puntos del país.

Buscan que el mundo escuche a las familias de personas desaparecidas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Las integrantes del colectivo sostienen que la búsqueda no puede recaer únicamente en las familias y que la desaparición de miles de personas no debe normalizarse.

Su mensaje central apunta a recordar que detrás de cada cifra existe una historia inconclusa y una familia que continúa esperando respuestas.

Mientras millones de personas seguirán la ceremonia inaugural del Mundial 2026, las madres buscadoras esperan que la atención internacional también se dirija hacia una de las crisis humanitarias más profundas que enfrenta México.

Su exigencia es clara: que las personas desaparecidas no sean olvidadas y que la búsqueda continúe hasta encontrarlas.