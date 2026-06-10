Alito Moreno revela el perfil del candidato presidencial del PRI en 2030 y adelanta que no se trata de “buenas personas”

Alejandro Moreno rechazó que el PRI vuelva a postular en 2030 una candidatura presidencial ajena a su militancia. Crédito: X @PRI_Nacional

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, rechazó que su partido vuelva a postular en 2030 a una candidatura presidencial ajena a su militancia y sostuvo que el electorado no busca una figura que “parece honesta”, sino a quien “resuelve los problemas del país”, según declaró este 9 de junio en conferencia de prensa.

Moreno usó como argumento los resultados de las dos elecciones presidenciales más recientes. Dijo que entre 2018 y 2024 el PRI compitió dos veces sin candidato propio y afirmó que 6.7 millones de mexicanos votaron por el partido en esas condiciones.

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El dirigente priista presentó esas cifras como prueba de que la ruta de una candidatura ciudadana o externa no funcionó para su fuerza política en elecciones pasadas. Según su planteamiento, esa fórmula respondió a la idea de que los partidos estaban desgastados y de que el país necesitaba a una persona sin origen partidista.

Moreno dice que el PRI priorizará un candidato que sea eficiente sobre la reputación

Moreno citó las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 para argumentar que el PRI compitió sin candidato propio y no le funcionó esa ruta. | X- Alejandro Moreno

Durante su mensaje, Moreno cuestionó de forma abierta el perfil que, a su juicio, algunos actores han querido impulsar para la oposición. “¿Quién les ha dicho que la gente quiere el perfil que les quieren imponer a los mexicanos?”, dijo el dirigente del PRI.

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También desestimó que el atributo central de una candidatura deba ser una imagen de rectitud personal. “´La gente quiere que pongamos uno que parece honesto, que es buena persona.´ ¿Qué chingados les ha dicho que eso quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es quién resuelve los problemas del país”, afirmó.

En esa misma intervención, el presidente del PRI aseguró que su partido sí tiene “principios y valores”, pero insistió en que una contienda presidencial no se gana solo con ese tipo de cualidades. Su conclusión fue que el país necesita “a gente profesional” y que el PRI, en sus palabras, “sí sabe gobernar”.

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El líder priista vincula las derrotas de 2018 y 2024 con esa estrategia

El líder priista atribuyó la estrategia de candidatura ciudadana a voces que señalaban a los partidos como corruptos y desgastados. Crédito: Cuartoscuro

Moreno recordó que en 2018 el PRI fue, según dijo, “por primera vez en la historia” a una candidatura que no surgió de sus filas. Después afirmó que en 2024 se repitió la lógica de buscar una opción impulsada desde fuera de los partidos.

El dirigente atribuyó esa decisión a voces que, según él, insistieron en que una persona ciudadana era lo que necesitaba el país porque los partidos eran vistos como corruptos y desgastados. En su mensaje también lanzó críticas contra “comentócratas, esos pinches analistas, los empresarios” a los que responsabilizó de empujar esa idea.

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Al hacer el balance de ambos procesos, Moreno resumió el resultado con expresiones coloquiales para describir la magnitud de las derrotas. Sobre 2018 dijo que al PRI “nos dieron una chinga” y sobre 2024 afirmó que recibió “una supermadriza”.

Con esa evaluación, el dirigente cerró la posibilidad de repetir la fórmula en la próxima elección presidencial. “Si ustedes creen que vamos a ir otra vez con otro invento al 2030, ¿ustedes creen eso? No, compañeros, yo no voy a hacer eso”, dijo Moreno.

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Erubiel Alonso rompe en llanto al anunciar su salida del PRI en un programa de televisión

Erubiel Alonso anunció entre lágrimas su renuncia al PRI.Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

El diputado Erubiel Alonso renunció a lPRI el pasado 8 de junio tras 30 años de militancia y rompió en llanto al anunciar su decisión en el programa Telereportaje Tabasco con Emmanuel Sibilla, según sus declaraciones en esa emisión.

“Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI. Treinta años de trayectoria”, afirmó el legislador entre lágrimas. Explicó que su salida “obedece a un proceso de reflexión personal” y que se retira “con la frente en alto” y “un profundo agradecimiento a la militancia”.

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Alonso sostuvo que su decisión “no busca señalar ni dividir” y que, tras cerrar un ciclo, enfocará su “experiencia, energía” y “capacidad” en “una trinchera distinta, la de la participación abierta”.