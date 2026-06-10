México

Alito Moreno revela el perfil del candidato presidencial del PRI en 2030 y adelanta que no se trata de “buenas personas”

El dirigente del tricolor afirma que repetir una fórmula ajena a la militancia no es opción en las próximas elecciones presidenciales

Guardar
Google icon
La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
Alejandro Moreno rechazó que el PRI vuelva a postular en 2030 una candidatura presidencial ajena a su militancia. Crédito: X @PRI_Nacional

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, rechazó que su partido vuelva a postular en 2030 a una candidatura presidencial ajena a su militancia y sostuvo que el electorado no busca una figura que “parece honesta, sino a quien resuelve los problemas del país”, según declaró este 9 de junio en conferencia de prensa.

Moreno usó como argumento los resultados de las dos elecciones presidenciales más recientes. Dijo que entre 2018 y 2024 el PRI compitió dos veces sin candidato propio y afirmó que 6.7 millones de mexicanos votaron por el partido en esas condiciones.

PUBLICIDAD

El dirigente priista presentó esas cifras como prueba de que la ruta de una candidatura ciudadana o externa no funcionó para su fuerza política en elecciones pasadas. Según su planteamiento, esa fórmula respondió a la idea de que los partidos estaban desgastados y de que el país necesitaba a una persona sin origen partidista.

Moreno dice que el PRI priorizará un candidato que sea eficiente sobre la reputación

Alejandro Moreno presentó la impugnación ante el INE. | X- Alejandro Moreno
Moreno citó las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 para argumentar que el PRI compitió sin candidato propio y no le funcionó esa ruta. | X- Alejandro Moreno

Durante su mensaje, Moreno cuestionó de forma abierta el perfil que, a su juicio, algunos actores han querido impulsar para la oposición. “¿Quién les ha dicho que la gente quiere el perfil que les quieren imponer a los mexicanos?”, dijo el dirigente del PRI.

PUBLICIDAD

También desestimó que el atributo central de una candidatura deba ser una imagen de rectitud personal. ´La gente quiere que pongamos uno que parece honesto, que es buena persona.´ ¿Qué chingados les ha dicho que eso quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es quién resuelve los problemas del país”, afirmó.

En esa misma intervención, el presidente del PRI aseguró que su partido sí tiene principios y valores”, pero insistió en que una contienda presidencial no se gana solo con ese tipo de cualidades. Su conclusión fue que el país necesita “a gente profesional y que el PRI, en sus palabras, “sí sabe gobernar.

El líder priista vincula las derrotas de 2018 y 2024 con esa estrategia

PRI, Poder Judicial, reforma, Alito Moreno
El líder priista atribuyó la estrategia de candidatura ciudadana a voces que señalaban a los partidos como corruptos y desgastados. Crédito: Cuartoscuro

Moreno recordó que en 2018 el PRI fue, según dijo, “por primera vez en la historia” a una candidatura que no surgió de sus filas. Después afirmó que en 2024 se repitió la lógica de buscar una opción impulsada desde fuera de los partidos.

El dirigente atribuyó esa decisión a voces que, según él, insistieron en que una persona ciudadana era lo que necesitaba el país porque los partidos eran vistos como corruptos y desgastados. En su mensaje también lanzó críticas contra comentócratas, esos pinches analistas, los empresarios a los que responsabilizó de empujar esa idea.

Al hacer el balance de ambos procesos, Moreno resumió el resultado con expresiones coloquiales para describir la magnitud de las derrotas. Sobre 2018 dijo que al PRI “nos dieron una chinga y sobre 2024 afirmó que recibió “una supermadriza”.

Con esa evaluación, el dirigente cerró la posibilidad de repetir la fórmula en la próxima elección presidencial. “Si ustedes creen que vamos a ir otra vez con otro invento al 2030, ¿ustedes creen eso? No, compañeros, yo no voy a hacer eso”, dijo Moreno.

Erubiel Alonso rompe en llanto al anunciar su salida del PRI en un programa de televisión

El legislador Erubiel Alonso Que comunica que deja el partido tras 30 años de militancia
Erubiel Alonso anunció entre lágrimas su renuncia al PRI.Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

El diputado Erubiel Alonso renunció a lPRI el pasado 8 de junio tras 30 años de militancia y rompió en llanto al anunciar su decisión en el programa Telereportaje Tabasco con Emmanuel Sibilla, según sus declaraciones en esa emisión.

“Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI. Treinta años de trayectoria”, afirmó el legislador entre lágrimas. Explicó que su salida “obedece a un proceso de reflexión personal” y que se retira “con la frente en alto y “un profundo agradecimiento a la militancia.

Alonso sostuvo que su decisión “no busca señalar ni dividir” y que, tras cerrar un ciclo, enfocará su experiencia, energíaycapacidad en “una trinchera distinta, la de la participación abierta”.

Temas Relacionados

Alito MorenoPRIPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro

Las autoridades de la capital mexicana priorizarán la movilidad peatonal y en transporte público, por lo que será necesario saber usar la red del STC Metro

El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro

Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

El colectivo convocó a una protesta pacífica en la Ciudad de México durante la jornada inaugural del torneo

Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

Tarjeta Rosa 2026: cuándo depositan los $3,000 pesos del primer pago y cómo consultar

Todas las mujeres inscritas, aunque obtengan su tarjeta después de la primera fecha, recibirán el total anual. La Secretaría del Nuevo Comienzo confirmó retroactividad y consulta vía SMS y app oficial

Tarjeta Rosa 2026: cuándo depositan los $3,000 pesos del primer pago y cómo consultar

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Los nipones vivieron una breve pretemporada en México, ahora se sitúan en Estados Unidos para seguir su concentración en Nashville, Tennessee

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

La Fiscalía capitalina cumplimentó órdenes judiciales en contra Juan “N” y Omar “N” al término de una audiencia

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

DEPORTES

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham