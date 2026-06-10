Tarjeta Rosa 2026: cuándo depositan los $3,000 pesos del primer pago y cómo consultar

La Secretaría del Nuevo Comienzo ya confirmó el día exacto en que los $3,000 pesos llegarán a tu cuenta de Banamex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes tu tarjeta en mano y tu NIP activado, la espera está a punto de terminar.

La Secretaría del Nuevo Comienzo ya confirmó el día exacto en que los $3,000 pesos llegarán a tu cuenta de Banamex, y también hay novedades para quienes no pudieron recoger su plástico a tiempo, para las que aún no activaron su cuenta y para las que se quedaron fuera de la primera convocatoria.

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Aquí te decimos todo lo que necesitas saber antes de que caiga el depósito.

Cuándo depositan el primer pago de la Tarjeta Rosa 2026

El monto que llegará ese día a su cuenta de Banamex será de $3,000 pesos. Podrán retirarlo en cajeros automáticos o usarlo directamente en establecimientos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficiarias de la Tarjeta Rosa de Guanajuato, ya tienen fecha para el primer depósito de 2026: será el 30 de junio, según confirmó la Secretaría del Nuevo Comienzo a través de su cuenta oficial de Instagram @comienzogente.

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El monto que llegará ese día a su cuenta de Banamex será de $3,000 pesos. Podrán retirarlo en cajeros automáticos o usarlo directamente en establecimientos comerciales.

Una captura de pantalla muestra una conversación en redes sociales donde se confirma el 30 de junio como la fecha del primer depósito para la Tarjeta Rosa. (Secretaría del Nuevo Comienzo/ Instagram)

Nuevo esquema de pagos para este año

En 2025, el apoyo se entregaba en seis pagos bimestrales de $1,000 pesos. Para 2026, la Secretaría del Nuevo Comienzo rediseñó el esquema: ahora son dos depósitos anuales de $3,000 pesos cada uno, el primero el 30 de junio y el segundo en noviembre.

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El cambio busca que las beneficiarias puedan destinar el monto a gastos de mayor envergadura, como educación, salud o mejoras en el hogar, según informó el Gobierno del Estado de Guanajuato.

Requisito previo: activar el NIP de Banamex

Antes de que llegue el depósito, la dependencia pidió a las beneficiarias activar su NIP en la app de Banamex para que la cuenta quede al 100% operativa. Quienes no completen este paso podrían no recibir el pago en la fecha programada.

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Para quienes no pudieron activar su cuenta, la Secretaría del Nuevo Comienzo realizará la activación directamente en junio, y el depósito llegará igualmente a finales de ese mismo mes, según confirmó la dependencia.

Qué pasa si no recogiste tu tarjeta

Para quienes tramiten su tarjeta de forma extemporánea o se inscriban en la convocatoria extraordinaria de julio, los pagos se harán de forma retroactiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se registraron en la primera convocatoria pero no recogieron su plástico en abril o mayo podrán reagendar su cita desde la app oficial a partir de julio, para recogerlo en agosto.

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Para quienes tramiten su tarjeta de forma extemporánea o se inscriban en la convocatoria extraordinaria de julio, los pagos se harán de forma retroactiva. La dependencia garantiza así que cada beneficiaria reciba los $6,000 pesos anuales completos, sin importar el momento en que formalice su registro.

Cómo confirmar y consultar el depósito

La Secretaría del Nuevo Comienzo notifica la fecha oficial por mensaje SMS al número de teléfono registrado en la solicitud. También puede consultarse en la app oficial Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato.

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El segundo y último depósito del año está programado para noviembre de 2026, por otros $3,000 pesos.

A quiénes va dirigido el programa y cómo registrarse

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres de 25 a 45 años, madres de al menos un hijo menor de 15 años y residentes en alguno de los 46 municipios de Guanajuato. Aún hay 45,000 espacios disponibles para nuevas inscripciones en la convocatoria extraordinaria de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres de 25 a 45 años, madres de al menos un hijo menor de 15 años y residentes en alguno de los 46 municipios de Guanajuato. Aún hay 45,000 espacios disponibles para nuevas inscripciones en la convocatoria extraordinaria de julio.

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El registro se realiza de forma gratuita y digital a través de la app oficial Tarjeta Rosa. Las solicitantes deben subir los siguientes documentos:

Credencial de elector (INE) vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses

Acta de nacimiento de la solicitante y de sus hijos

Una vez validada la información, la plataforma notifica a la beneficiaria para recoger su tarjeta en la sucursal correspondiente. El trámite no requiere intermediarios.

Cuántas mujeres reciben la Tarjeta Rosa en Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que todas las mujeres inscritas recibirán los $6,000 pesos anuales sin importar la fecha en que obtengan su plástico, gracias al esquema de pagos retroactivos.

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El programa ya superó las 246,000 tarjetas entregadas y la meta es alcanzar a 690,000 beneficiarias en los 46 municipios del estado. Aún quedan 45,000 espacios disponibles para nuevas inscripciones en la convocatoria extraordinaria de julio.