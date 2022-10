Caso Yrma Lydya: todo lo que se sabe sobre el feminicidio de la cantante

Reportaron la muerte del abogado acusado de ser el actor intelectual del homicidio de la cantante mexicana Yrma Lydya (Foto: FGJCDMX / Facebook)

El feminicidio de la cantante que Yrma Lydya, quien lanzó discos como Regalo de Dios, Hablando Claro, Eternamente, causó indignación en todo el país hace unos meses, pues fue la noche del pasado 23 de junio de 2022 cuando vecinos de la colonia del Valle y personas que estaban en el lujoso restarurante Suntory reportaron que una detonación de arma de fuego dentro del negocio habría terminado con la vida de la famosa.

Según los primeros reportes, un hombre mayor, posteriormente identificado como Jesús Hernández Alcocer habría disparado hasta en tres ocasiones en contra de Yrma Lydya.

Tras estos sucesos, Alcocer, esposo de la cantante, y su chofer fueron detenidos por las autoridades.

Así, un par de días después del feminicidio y tras agotarse el plazo para ser presentado ante un juez, el esposo de la intérprete de regional fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.

(Ilustración: Infobae)

A principios de julio, tanto Jesús Alcocer como Benjamín “N” -chofer del presunto feminicida- fueron vinculados a proceso por su probable participación en el asesinato de Yrma Lydya.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas fueron considerados por el juez para la vinculación a proceso de ambos hombres.

Qué dijo Jesús Hernández Alcocer sobre Yrma Lydya

En septiembre de 2022, Jesús Hernández Alcocer, quien también era abogado- rompió el silencio y otorgó una entrevista desde el Reclusorio Norte.

En entrevista con el periodista Mario A. Salgado Becil, el acusado de matar de tres disparos a Yrma Lydya dijo que nunca conoció realmente a su esposa y lanzó algunos comentarios revictimizantes hacia la joven de 21 años.

Investigan a un tercer involucrado en el caso de Yrma Lydya. (Foto: Facebook Yrma Lydya)

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”, puntualizó en aquel entonces.

Además, cuando fue cuestionado respecto a si llegó a infringir algún tipo de violencia en contra de Yrma Lydya durante el tiempo en que mantuvieron una relación, el presunto implicado lo negó de forma categórica.

“Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna (...) Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”.

En repetidas ocasiones, Alcocer se negó a dar detalles sobre lo sucedido en el restaurante, sin embargo, destacó que aparentemente él no asesinó a Yrma Lydya.

(Foto: FGJ-CMDX)

“Matar nunca. ¿En verdad crees que deliberada y conscientemente eché a perder mi mundo y mi carrera por una mujer? Solamente que -como dicen- yo estuviera drogado o embrujado”.

Cabe señalar que el 13 de septiembre, trascendió que Jesús Alcocer había abandonado dicho centro de reinserción social.

Fue en Noticieros Televisa donde se informó que fuentes del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México habían indicado que Jesús “N” tuvo que salir del Reclusorio Norte y ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada después de haber presentado diversas afectaciones físicas.

Desde el momento de su detención y en su primera audiencia, la defensa de Jesús “N” solicitó que el hombre de 79 años llevara su proceso en libertad argumentando los riesgos que corría por su avanzada edad y múltiples complicaciones de salud que padecía, no obstante, por las características del crimen dicho beneficio se le fue negado.

Últimos mensajes de Yrma Lydya, escritos en una servilleta. (Foto: Redes sociales de Yrma Lydya)

Murió el presunto feminicida de Yrma Lydya

Durante la mañana de este martes se dio a conocer que Jesús Hernández Alcocer -esposo y presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya-, falleció en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sitio en donde se mantenía privado de su libertad tras ser vinculado a proceso.

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país quien confirmó los hechos a través de sus redes sociales.

“Jesús “N, quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo, a las 10:45 hrs. fue diagnosticado sin signos vitales”, informó la dependencia.

