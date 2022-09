PAN exigió al TEPJF anular elección de Tamaulipas por “intromisión del crimen organizado”

PAN exigió al TEPJF anular el triunfo de Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas (Foto: Diputados PAN)

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anular el triunfo de Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, pues de no hacerlo, aseguró que “se abrirá la puerta a la injerencia del crimen organizado” en la entidad.

El pasado martes 27 de septiembre, en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el dirigente estatal del blanquiazul en Tamaulipas, Luis René Cantú, exigió al Tribunal, así como al Gobierno federal, anular los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, pues declaró, hay pruebas “contundentes” del vínculo del crimen organizado con los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado.

“Hay pruebas contundentes, hay pruebas donde se señala realmente el vínculo con el crimen organizado, con delincuentes y más allá de eso, hoy quieren salir con una cortina de humo y desmentir y echar la culpa al Gobierno del PAN. No, no podemos permitir eso y desde aquí les decimos, el PAN no lo subió a una camioneta financiada por el huachicol”, manifestó.

Cecilia Patrón pidió al órgano electoral “hacer lo correcto” con la impugnación de la elección en Tamaulipas (Foto: Diputados PAN)

Por su parte, la secretaria general de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, pidió al órgano electoral “hacer lo correcto” con la impugnación de la elección en Tamaulipas, ya que la intromisión de grupos organizados en el proceso electoral “es algo que trastoca a todas las mexicanas y mexicanos”.

“Hacemos un llamado a Morena, que tanto presume de la no corrupción del Estado de Derecho, pues es momento de demostrarlo hoy, porque lo que pasó en Tamaulipas es vergonzoso y nadie puede ser aliado de esa vergüenza, porque es algo que trastoca no sólo a los ciudadanos de la entidad, sino a todos los mexicanos”, afirmó la también diputada federal.

Asimismo, indicó que el crimen organizado no puede formar parte de las elecciones y de las decisiones del país, por lo que exhortó al TEPJF y al partido guinda a “cuidar a todos los mexicanos”.

En ese mismo sentido se pronunció el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero, quien destacó que “no hay manera de que se avale un triunfo electoral que tiene por sustento ilegalidades comprobadas”.

“Esa elección no ha acabado, no solamente porque esté controvertida en el Poder Judicial Electoral, sino porque estamos convencidos de que nuestro candidato fue quien ganó y que las personas que se ostentan con ese triunfo lo lograron por un despliegue de ilegalidades”

Al respecto, el candidato del blanquiazul, César “Truko” Verástegui, señaló que en la elección de la entidad hubo una “clara violación” a la ley electoral, especialmente en el Distrito 3, donde “se registró la intromisión del crimen organizado”.

Por ello, exigió la aplicación del derecho y “que se haga justicia debido al compromiso con la sociedad tamaulipeca”. “Tengo el compromiso legal y moral de hablarlo, de denunciarlo, para no dejar un precedente que nos va a hacer daño en (las elecciones) el 2024″, indicó.

Finalmente, el abogado Marco Baños explicó que se debe restablecer el Estado de Derecho, “y este es un momento oportuno para que la Sala Superior se pronuncie a favor de la legalidad y en favor de que sean los ciudadanos manifestando de manera libre y totalmente informada su opinión”, respecto a quién debe ocupar los cargos de elección popular.

“Lo que procede es anular y, por consecuencia, convocar a una elección extraordinaria. El Partido Acción Nacional está en la expectativa de pedirle al Tribunal que mantenga la autonomía y que no se deje presionar”, concluyó.

