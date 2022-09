Juan Osorio comparó a su novia con Belinda: “Yo tengo una mujer madura”

Con sus comentarios, el productor insinuó que Belinda es una mujer interesada, a diferencia de su novia Eva Daniela (Foto: Instagram)

Juan Osorio ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, pues el productor mexicano ha gritado a los cuatro vientos su romance con Eva Daniela, una joven actriz 39 años menor que el papá de Emilio Osorio.

La chica de 27 años también ha declarado sentirse muy enamorada del realizador de telenovelas como La herencia y El último rey: el hijo del pueblo, y no ha dudado en presumir las recientes vacaciones que ambos realizaron en Europa, donde estuvieron muy acaramelados, según ellos mismos.

Además de ello, recientemente el productor de Televisa se hizo tatuar la inicial de su joven novia; sin embargo, ella no hizo lo propio, quizá por temor al regaño de sus papás.

“Todo puede pasar, no sé todavía, por mis papás, a ellos no les gusta mucho eso, pero todo puede pasar”, dijo la actriz que labora en la misma empresa, y aseguró que toma en cuenta la opinión de sus familiares, quienes están al tanto de su noviazgo con el hombre de 65 años.

“Soy una persona muy familiar, de valores, soy de León, Guanajuato, los considero porque ellos me dieron una educación, se preocupan mucho por mí, pues ahora también me toca considerarlos”.

En medio de comentarios que señalan la disímbola relación, Juan Osorio fue cuestionado por reporteros sobre si, de no prosperar la relación a futuro, estaría dispuesto a borrarse el diseño de la piel en alusión a su novia, tal y como lo hizo Lupillo Rivera, quien eliminó el rostro de Belinda que se había tatuado en el brazo.

El caso del toro del corrido es igual al de Christian Nodal, ex novio más reciente de la protagonista de Bienvenidos a Edén, quien durante su relación de un año y medio con Belinda se hizo tatuar múltiples diseños en rostro y cuerpo, siendo el más mediático el rostro de la cantante que el intérprete de Ya no somos ni seremos se plasmó en el pecho, el que tuvo que borrar una vez concluida su relación.

Ante estos ejemplos, Juan Osorio respondió que su novia es diferente, y para ello mencionó a la actriz y cantante española nacionalizada mexicana: “Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”.

Osorio recalcó la importancia de haberse tatuado un diseño del cual no se tendrá que arrepentir y relató cómo fue el momento en que tomó la espontánea decisión frente a su novia.

“Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice ‘¿tú no tienes un tatuaje?’, y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’”, dijo el productor, quien se marcó en su piel la letra “D” de Daniela.

El productor está tan enamorado que aseguró que nunca se va a arrepentir de haberse hecho tatuar la inicial de su novia (Fotos: Instagram)

Con tales comentarios, Osorio da a entender que la cantante de Luz sin gravedad es una mujer interesada que nada tiene que ver con su novia Eva Daniela.

Además, el creativo de televisión destacó la importancia que para él tiene el tatuaje, que enmarcaría su compromiso que, confía, durará para siempre: “Un pacto que tengo y que va a ser para toda la vida. Estoy al lado de una mujer maravillosa, encantadora, muy joven, pero me ha rejuvenecido”, añadió entre risas.

Asimismo, señaló que lo tiene sin cuidado las críticas que puede recibir en las redes sociales: “Me divierten, a Juan Osorio lo han criticado por todo. Las polémicas han estado conmigo, gracias a Dios tengo una gran confianza en mí. Qué bueno que el público opine, muy respetado”.

SEGUIR LEYENDO: