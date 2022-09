Juan Osorio respondió a señalamientos de que Emilio no es su hijo, sino de Bobby Larios (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos()

Durante años, las especulaciones que han rondado respecto a la paternidad de Emilio Osorio han incrementado conforme el adolescente crece y sus rasgos físicos no son tan parecidos, según los fans, a los de su padre, el productor Juan Osorio. Ahora el integrante de Televisa ha puesto un alto a los señalamientos asegurando que el cantante sí es fruto de su amor con Niurka Marcos.

En más de una ocasión medios de comunicación, presentadores de televisión e incluso los mismos amantes de la farándula mexicana han expresado el parecido físico que tiene el intérprete del dúo LGBT+ ArisTemo con el actor Bobby Larios, situación que parece haber acabado con la paciencia del productor de El Último Rey: el hijo del pueblo, quien pidió pruebas o un fin a las especulaciones de una vez por todas.

“Un hombre tiene que estar seguro y yo estoy seguro. Cuando alguien tenga las pruebas suficientes, que no es mi hijo, que me lo demuestre, punto, en este momento. Por supuesto, sangre y por su actitud es Osorio Marcos”, expresó ante las cámaras del matutino Hoy.

Aunque no quiso abordar más el tema, es la primera vez que el productor de melodramas como Una familia con suerte, Porque el amor manda y Juntos el corazón nunca se equivoca habló sobre este rumor que incluso ha afectado negativamente a su ex pareja, Niurka Marcos, ya que ella también ha salido a poner un alto y exigir que los señalamientos en contra de su hijo terminen.

“Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino luego es travieso y a veces le da comidita a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá, tiene rasgos en su sonrisa, en sus cejas y aparte tiene la belleza de su mamá”, sentenció semanas anteriores en el programa Siéntese quien pueda donde la ex participante de La Casa de los Famosos negó que el progenitor de su hijo es Larios.

Las advertencias para quienes sigan generando polémica sobre el tema también fueron expuestas, además de que aseguró que al cantante juvenil e intérprete de Alejando Fernández en la bioserie no autorizada de Televisa Univision también le “vale” lo que opinen respecto a si su padre es o no el productor o el actor.

“La gente es morbosa, entonces mira, si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan, porque yo lo amo y lo respeto, pero la verdad yo no tengo ni una duda de quién es la mamá”, destacó. Así, al ser interrogada respecto a la opinión de su hijo respecto a este tipo de chismes, Niurka apuntó que el joven es indiferente a ellos: “A Emilio le vale madre”, dijo.

En el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, el actor se sinceró sobre la ruptura amorosa entre Niurka Marcos y Bobby Larios, relación por la que terminó su familia ya que su padre, Juan Osorio, fue dejado por la vedette cubana al poco tiempo de haberse convertido en madre de él.

“Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando había cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘Oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más conciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, expresó Emilio al presentador de Sale El Sol.

