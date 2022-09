Karol Sevilla confirmó su ruptura con Emilio Osorio: “Son etapas de la vida”

En distintas ocasiones la actriz se sinceró sobre cómo era su relación con sus suegros. (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Hace unos días Karol Sevilla y Emilio Osorio destaron rumores sobre su posible ruptura amorosa por unos misteriosos mensajes que subieron en sus redes sociales. Tras lo ocurrido, ambos actores se mantuvieron al margen de la situación sin dar declaraciones al respecto, no obstante, en un reciente encuentro con los medios la estrella infantil confirmó que su historia de amor con el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio terminó.

La intérprete de 22 años desfiló por la alfombra roja de Lagunilla mi barrio, una puesta en escena que se encuentra en cartelera en la Ciudad de México. Ahí se detuvo para charlar con los medios sobre sus nuevos proyectos y su esperado regreso a Disney, empresa donde saltó a la fama internacional con Soy Luna.

La ex pareja solía compartir en redes sociales imágenes de sus convivencias. (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Como era de esperarse, fue cuestionada sobre las especulaciones que existen en torno a su romance con Emilio Osorio y sin titubear informó que actualmente ya no se encuentran juntos. La también cantante no compartió cuáles fueron los motivos por los que decidieron separarse, no obstante, aseguró que quedaron en buenos términos.

Acabamos de cortar, pero bueno, son etapas de la vida y estamos contentos. No voy a entrar en detalles, pero quedamos muy bien como amigos, lo adoro con todo mi corazón.

(Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

De hecho, Karol Sevilla aprovechó las cámaras y micrófonos de Eden Dorantes -periodista de espectáculos- para mandarle sus mejores deseos a su ex novio por su próximo concierto: “Espero que le vaya muy bien y nada, nos queremos un montón, así que ahí estamos como amigos”.

La protagonista de Siempre fui yo comentó que ambos son muy jóvenes y por ahora solo quieren concentrarse en sus proyectos profesionales. Así, mientras ella volverá al mundo de la actuación, Emilio Osorio incursionará en la industria musical tras interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada del Charro de Huentitán, El Último Rey: El Hijo Del Pueblo.

Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Creo que son etapas de la vida que uno tiene que pasar. Somos muy jóvenes, cada uno tiene sus proyectos, ahora él va empezar con su música, con su gira, que realmente espero que le vaya increíble, siempre lo mejor para mi compa. Yo también tengo mis proyectos y creo que es lo mejor para los dos.

Sin embargo, Karol Sevilla no descartó la posibilidad de retomar su romance en un futuro: “Tal vez la vida nos vuelva a juntar otra vez”. Asimismo, explicó que mantener su relación a distancia no fue un factor determinante en su decisión, tampoco sus proyectos profesionales, por lo que considera que siguen siendo “mejores amigos”.

Niurka junto a sus dos hijos menores: Romina y Emilio. (Foto Instagram: @niurka.oficial)

Respecto a la relación que construyó con la familia de Emilio, la actriz comentó: “La verdad es que yo los quiero un montón, a Juan y Niurka los amo, a sus hermanos, Romi y Kiko, los adoro con todo mi corazón y siempre les voy a desear lo mejor”.

Sobre las canciones que en su momento compuso en colaboración con su ex novio declaró que por el momento no tienen planes de grabarlas profesionalmente y mucho menos lanzarlas.

¿Qué subieron a redes sociales antes de confirmar su ruptura?

Ambos postearon esta imagen. (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

La actriz de La Rosa de Guadalupe posteó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Emilio Osorio y escribió: “Siempre serás mi mejor amigo, mi compañero. Gracias por regalarme tantas risas, 1 año 4 meses de muchas cosas lindas, te voy a extrañar mucho, y sigue brillando que la vas a romper a la bestia! @emiliomarcos te quiero menso”.

El actor de Mi marido tiene familia hizo lo propio y no solo subió la misma postal, también escribió: “Siempre serás mi compañera, gracias por las mejores pin... sonrisas. Seré siempre tu castre en tu vida para festejarte tus logros y estar contigo en los momentos difíciles que serán pocos. Te amo @Karolsevilla”.

