La sencilla regla que hará que te alcance el dinero y llegues sin estrés a la quincena

Establece metas de ahorro a diferentes plazos y crea un fondo para emergencias, tus finanzas te lo agradecerán. (Foto: Archivo).

Si te has dado cuenta que todo tu dinero se te va como agua, no te alcanza para lo que quieres y cuentas los días para que llegue la quincena, quizá es porque estás cometiendo algunos errores financieros.

Según los expertos, la clave para ahorrar y cuidar de la salud financiera es adquirir pequeños hábitos diarios que pueden llegar a tener un gran impacto en el bolsillo.

Un primer paso es entender bien la regla de ahorro 50/30/20, es muy simple: consiste en apartar los ingresos mensuales que uno tenga y dividirlos en porcentajes de modo que:

* Las necesidades primarias queden cubiertas (con el 50%)

* Sea posible darse un capricho (con el 30%)

* Se ahorre para el futuro (con el 20 %)

Este es un método de uso común, cada vez más extendido y aceptado por todos aquellos que no solo quieren ahorrar para el futuro, sino también llevar un control mensual de lo que gastan sin que la contabilidad se convierta en una tortura.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una de las formas más sencillas de iniciar con este hábito es destinar pequeñas cantidades fijas de los ingresos al ahorro, la cual no deberá representar ninguna afectación económica. (Foto: Archivo).

A continuación algunos tips útiles para no gastar de más

* Recuerda que lo primero es cubrir tus gastos fijos como: alimentación, renta o hipoteca, transporte, servicios de gas, luz y agua; no te olvides de pagar deudas y hacer un esfuerzo para aportar algo al ahorro. Claro que te puedes dar un gusto de vez en cuando y siempre dentro de tus posibilidades.

* No cargar más efectivo del que necesitas es indispensable para no gastar de más, así que olvídate e cambiar tu billete de 200 pesos porque no te durará ni un día. Aunque sí se reecomienda tener un poco de cambio en tu billetera, se sugiere que mejor utilices tu tarjeta de débito, es segura y la aceptan en muchos establecimientos.

* No des los famosos “tarjetazos” solo por impulso, ni tampoco uses tu tarjeta de crédito como dinero adicional a tu sueldo, recuerda que es un préstamo y si no pagas el total de tu deuda en tu fecha de pago te cobrarán intereses.

* Evita los gastos hormiga, es decir los gastos que no son de primera necesidad y que a la larga suma una buena cantidad de dinero como: comprar diario tu café de Starbucks, el cigarro suelto, las galletas o papas fritas, comprar todo lo que te venden en la oficina aunque no lo necesites.

* Procura llevar comida en tupers, gastar en alimento resulta carísimo si haces la suma semanal, no compres desayuno y comida en la calle, prepárate algo desde casa y al final de la quincena tu bolsillo te lo agradecerá.

Según la Condusef, se estima que una persona que vive en México destina aproximadamente 32 mil pesos anuales en los llamados gastos hormiga. (Foto: Archivo).

Ahora bien, para que entiendas cuánto vale tu tiempo-vida te recomendamos que hagas una sencilla suma que te permitirá tener claridad de tus gastos y lo que representan en tu día a día.

1. En una hoja anota el total que ganas al mes neto, o sea lo que recibes quitando impuestos, por ejemplo $10,000

2. Ahora anota cuántas horas trabajas a la semana y multiplícalas por 4 semanas; 40 hrs semanales x 4 = 160 horas al mes.

3. Paso siguiente, divide tu sueldo entre el total de horas trabajadas al mes $10,000/160 = 62.5 pesos es lo que ganas cada hora de tu trabajo y de tu tiempo.

4. Con esta suma, el resultado que arrojó es que ganas 62 pesos por hora entonces si te quieres comprar unos tenis que valen $2500 este monto lo divides entre lo que ganas por hora.

$2,500/62.5 esto significa que para comprártelos, tienes que destinar 40 horas de tu tiempo laboral para adquirir esos tenis que tanto te gustan.

En la actualidad, con las redes sociales, estamos bombardeados de publicidad y mercadotecnia que nos empujan todo el tiempo a querer tener lo más nuevo en ropa, tecnología, coches, muebles, viajes y mucho más; especialistas sugieren que lo mejor es encontrar el balance y equilibrio entre tiempo, dinero y energía para no caer en el estrés financiero que tanto daño nos hace.

