Canela en raja o en polvo: cuál tipo reduce el colesterol y cuál puede dañar el hígado si se toma a diario

El consumo habitual de cierta canela puede ayudarte a bajar el colesterol, pero otra variedad podría dañar tu hígado si la tomas cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre consumir canela en raja y canela en polvo va mucho más allá de una simple preferencia culinaria.

El formato de presentación, la especie botánica y su procesamiento determinan tanto el potencial hipolipemiante de la especia como su seguridad para el hígado.

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Instituciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) han advertido sobre los riesgos asociados a ciertos tipos de canela, en especial cuando se consume de forma diaria.

¿Qué variedad de canela ayuda a reducir el colesterol?

El principal beneficio metabólico atribuido a la canela reside en su capacidad para reducir los niveles de colesterol total y LDL en personas con dislipidemia o síndrome metabólico.

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Este efecto se asocia con el contenido de trans-cinamaldehído, un compuesto activo que abunda en la corteza interna del género Cinnamomum.

Según revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes respaldados por la literatura médica, la suplementación con canela puede generar una reducción significativa en los triglicéridos y el colesterol total, aunque los efectos sobre las fracciones LDL y HDL suelen depender de la duración del tratamiento y de la especie utilizada.

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La canela de Ceilán (Cinnamomum verum), frecuentemente comercializada en raja, ha mostrado un perfil superior en la disminución del colesterol total y LDL en comparación con otras especies como la Cassia.

Esta conclusión se fundamenta en ensayos clínicos aleatorizados y revisiones, como las publicadas en PLOS ONE y recogidas en los lineamientos de la EFSA y el BfR, que destacan la eficacia de la Ceilán tanto en la modulación del colesterol como en la seguridad de su consumo crónico.

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En un estudio clínico reciente, los participantes que consumieron extracto estandarizado de canela de Ceilán durante 12 semanas experimentaron una reducción media en la fracción LDL, sin que se registrara daño hepático ni alteraciones renales.

La baja concentración de cumarina en esta variedad la convierte en una opción segura para intervenciones prolongadas orientadas al control del colesterol y la glucemia basal.

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La canela de Ceilán (Cinnamomum verum), frecuentemente comercializada en raja, ha mostrado un perfil superior en la disminución del colesterol total y LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo de daño hepático: la advertencia sobre la canela Cassia

Frente a los beneficios de la canela de Ceilán, la canela Cassia (Cinnamomum cassia, C. burmannii, C. loureiroi), suele comercializarse principalmente en polvo y representa un riesgo toxicológico relevante cuando se consume de forma diaria.

El motivo es la alta concentración de cumarina, un compuesto con potencial hepatotóxico, reconocido y regulado por organismos como la EFSA y la FDA.

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La cumarina, al ser metabolizada en el hígado, puede desencadenar daño celular en personas susceptibles, especialmente aquellas con polimorfismos enzimáticos o con patologías hepáticas previas.

Los síntomas asociados a la exposición crónica incluyen elevación de enzimas hepáticas, fatiga, dolor abdominal e incluso ictericia en casos severos.

La EFSA establece un límite seguro de ingesta diaria de cumarina de 0,1 mg por kilogramo de peso corporal, cantidad que puede superarse fácilmente con apenas media cucharadita de canela Cassia molida al día.

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El análisis de la EFSA y el BfR advierte que la canela Cassia, así como sus variantes de Indonesia y Vietnam, puede contener hasta 10.000 mg de cumarina por kilogramo de polvo.

Esto implica que su uso rutinario, especialmente en forma de polvo y como suplemento, puede exceder el umbral seguro y provocar daño hepático acumulativo.

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La canela Cassia (Cinnamomum cassia, C. burmannii, C. loureiroi), suele comercializarse principalmente en polvo y representa un riesgo toxicológico relevante cuando se consume de forma diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canela en raja frente a canela en polvo: implicancias para la salud

La presentación física de la canela no solo afecta la facilidad de uso sino también la estabilidad y la seguridad del producto.

La canela en raja preserva la integridad de los compuestos activos, en especial el trans-cinamaldehído, gracias a su estructura leñosa y enrollada, que actúa como barrera natural contra la oxidación y la volatilización.

Además, la raja permite la identificación visual de la especie, reduciendo el riesgo de adulteración y de consumo inadvertido de variedades hepatotóxicas.

Por el contrario, la canela en polvo expone una mayor superficie al oxígeno y a la luz, acelerando la degradación de los aceites esenciales y reduciendo su potencia terapéutica en pocos meses.

Más grave aún, el polvo impide diferenciar la especie original, lo que facilita la venta de Cassia bajo la denominación genérica de “canela”, incrementando el riesgo de consumo excesivo de cumarina.

La EFSA y organismos de salud recomiendan que los consumidores preocupados por su salud metabólica y hepática opten por la compra de canela de Ceilán en raja.

Este formato garantiza la autenticidad del producto, preserva su actividad y minimiza el riesgo de toxicidad hepática.

Una infografía detalla las diferencias entre la canela de Ceilán en raja y la Cassia en polvo, indicando sus impactos en la salud metabólica y hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el consumidor informado

Los organismos de salud recomiendan a quienes buscan beneficios cardiovasculares de la canela que seleccionen canela de Ceilán en raja, la muelan en casa y verifiquen la procedencia del producto.

Evitar el consumo rutinario de canela en polvo de origen no especificado es clave para prevenir la exposición a la cumarina y sus efectos adversos en el hígado.

La distinción entre especies y el formato de presentación no es un detalle menor: determina si la canela será un aliado en la salud metabólica o un riesgo silencioso para el hígado.

Mantenerse informado y elegir productos autenticados es la mejor estrategia para aprovechar los beneficios de la canela sin poner en peligro la salud hepática.