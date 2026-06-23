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Es un hecho, Línea 3 del Metro CDMX evitará cierres durante su remodelación: ¿cómo serán las obras?

Las autoridades explicaron que imitarán el plan de modernización que se realizó en la Línea 2 y evitar afectaciones al público

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Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)
Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) seguirá con las remodelaciones en sus estaciones, luego de entregar las obras en la Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, informó que continuarán con la remodelación de la Línea 3 Universidad - Indios Verdes.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 22 de junio, las autoridades informaron que la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX iniciará después del Mundial 2026 y se hará con un esquema similar al aplicado en la Línea 2: sin interrumpir el servicio, esto significa que no se prevén afectaciones o cierres de estaciones durante la remodelación.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dieron a conocer que la intervención en la Línea 3 buscará detenerse lo menos posible y reforzar las labores cotidianas de mantenimiento para avanzar en su renovación integral.

Clara Brugada presentó de manera oficial la intervención a la Línea 3 del Metro CDMX (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)
Clara Brugada presentó de manera oficial la intervención a la Línea 3 del Metro CDMX (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

García Nieto dijo que ya se demostró que pueden realizarse acciones de fondo sin parar las líneas. Añadió que la intención es optimizar los tiempos destinados a actividades cotidianas del Metro e intensificar esos trabajos.

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¿Cómo serán las obras en la Línea 3?

El titular de Semovi señaló que la Línea 3 “se va a detener lo menos posible” y que el objetivo es “no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral”.

También afirmó que el reto es que la línea no detenga su actividad cotidiana para cumplir con ese objetivo. Cabe recordar que las primeras obras de remodelación en la Línea 3 del Metro ya empezaron, pero se espera que después del Mundial empiecen los trabajos operativos que podrían afectar el servicio del STC.

Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)
Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Brugada anunció que la experiencia previa en renovaciones del Metro será retomada en la próxima intervención. Además, indicó que ya existe una propuesta integral presentada por el secretario de Movilidad para renovar por completo esa línea.

Así operarán los trenes en la Línea 3 durante remodelaciones

Añadió que el reto para la capital es renovar y dar mantenimiento a la Línea 3 con las menores afectaciones posibles. También convocó a la ciudadanía a compartir el cuidado del Metro, al que describió como un patrimonio colectivo y bien público de la ciudad.

El secretario de Movilidad también pidió disculpas a los usuarios por las demoras. Afirmó que “ahora sí van a ver que está valiendo la pena estas intervenciones” y advirtió que, de no hacerlo, seguiría el deterioro de las instalaciones.

Ulises García Nieto agregó que la renovación de la Línea 2 del Metro se complementa con mejoras en el CETRAM Tasqueña, la modernización del Tren Ligero y la habilitación de un nuevo biciestacionamiento. Según explicó, ese esquema de trabajo servirá de base para la futura modernización integral de la Línea 3.

El Gobierno de la CDMX concluyó las obras de rehabilitación del Centro de Transferencia Modal Universidad, ubicado en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Las obras de remodelación de la Línea 3 incluyeron la mejora del paradero, así como la conexión con el nuevo servicio de la Línea 14 del Trolebús (X/ @SOBSECDMX)

La jefa de Gobierno subrayó la necesidad de construir una nueva cultura de mantenimiento en el Metro. Explicó que en grandes ciudades del mundo, cuando se realizan trabajos de mantenimiento en sistemas de transporte subterráneo, el servicio se interrumpe por completo, lo que genera afectaciones para los usuarios.

Plan de remodelación de la Línea 3

La Línea 3, el Metro, CDMX, Brugada y su plan de remodelación entran en una nueva etapa este 2026: el Gobierno capitalino mantiene que la modernización integral sí arrancará en las próximas semanas desde la terminal Universidad.

El proyecto contempla una inversión estimada de 41 mil millones de pesos y una intervención escalonada en las 21 estaciones del trayecto entre Indios Verdes y Universidad. La ruta seguirá operando durante las primeras fases, mientras las mejoras iniciales se concentran en Universidad y en trabajos programados sobre andenes.

La jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó que la renovación busca sustituir equipos con los que hoy opera la línea y que, de acuerdo con la evaluación oficial, ya presentan obsolescencia. La administración capitalina ha insistido en que la ruta requiere una intervención mayor por las condiciones de varios de sus sistemas.

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