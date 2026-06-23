México

Encuentran restos humanos en bolsas negras en León: así fue como habitantes del área las detectaron

Habitantes de la Joya, en León, Guanajuato, reportaron bolsas negras; al acercarse, observaron lo que parecían ser fragmentos humanos

Guardar
Google icon
Cuatro personas con trajes blancos, mascarillas y guantes azules, una bolsa negra en el suelo, cámara de fotos, portapapeles, cinta "POLICIA NO PASAR".
Habitantes de la Joya, en León, Guanajuato, reportaron bolsas negras; al acercarse, observaron lo que parecían ser fragmentos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de León hallaron restos humanos en bolsas negras abandonadas en un terreno baldío de la colonia Balcones de la Joya, en un hecho que movilizó a múltiples corporaciones de seguridad este lunes. De manera preliminar, las autoridades apuntan a que los restos podrían corresponder a dos personas, aunque los estudios forenses determinarán el número exacto de víctimas y su identidad.

El hallazgo fue reportado entre las 11:30 de la mañana y el mediodía del lunes 22 de junio sobre la calle Balcón de los Rabijuncos, cerca de la esquina con Balcón de las Luciérnagas. Vecinos que transitaban por la zona detectaron varias bolsas negras entre desechos acumulados en un terreno sin construcción.

PUBLICIDAD

Al acercarse, los transeúntes observaron lo que parecían restos humanos y de inmediato solicitaron apoyo al 911. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar y, tras una inspección inicial, confirmaron el contenido de tres bolsas negras.

Prendas de vestir, entre los indicios asegurados

Junto a las bolsas, los agentes localizaron diversas prendas de vestir, entre ellas pantalones y camisas, que fueron aseguradas como posibles indicios para la investigación.

PUBLICIDAD

Tras corroborar el hallazgo, el perímetro fue acordonado por policías municipales. Posteriormente, el resguardo quedó a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron vigilancia en los accesos mientras personal ministerial realizaba las diligencias para evitar la alteración de la escena.

Fiscalía procesó la escena y trasladó los restos al Semefo

Peritos criminalistas y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo el procesamiento del lugar, donde se aseguraron los indicios disponibles.

Desde la autopsia hasta la restitución de los cuerpos, el proceso que lleva la Semefo es tardado y complejo
Peritos criminalistas y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo el procesamiento del lugar. Imagen ilustrativa

Una vez concluidos los trabajos periciales, los restos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley. Será a través de esos estudios como se determine con precisión el número de víctimas, su identidad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades no han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre el avance de la investigación ni sobre posibles líneas de indagatoria.

Contexto de seguridad y antecedentes

Este hallazgo se suma a otros reportes de violencia registrados en la zona en los últimos meses. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el origen y los posibles responsables de este acto, mientras se espera el resultado de los estudios forenses para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

León encabeza la violencia homicida en Guanajuato, el estado más letal de México en 2026, con 53 asesinatos registrados solo en mayo, mientras el gobierno federal anuncia reducciones y el ayuntamiento activa un programa de seguridad cuestionado por especialistas.

Guanajuato acumula 726 homicidios en lo que va del año, la cifra más alta del país. Le siguen Baja California con 598 casos y Chihuahua con 596, de acuerdo con el estudio La guerra en números, de Tresearch Internacional.

León, el municipio más violento del estado

Dentro de Guanajuato, León concentró 53 homicidios dolosos en mayo de 2026, el registro más alto entre todos los municipios del estado ese mes. Le siguieron Irapuato con 36 casos y Salamanca con 27.

Mapa en blanco y negro de la República Mexicana con sus estados delimitados, el estado de Guanajuato oscurecido y una leyenda con el texto LEÓN, GTO.
En la segunda semana de junio, Guanajuato sumó 29 de los 268 homicidios registrados en todo el país entre el 8 y el 14 de ese mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda semana de junio, Guanajuato sumó 29 de los 268 homicidios registrados en todo el país entre el 8 y el 14 de ese mes, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el acumulado del 1 al 14 de junio, el estado llegó a 57 casos en 14 días, también el mayor número a nivel nacional.

El programa de seguridad de León

Ante este panorama, el Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad el Programa de Seguridad 2024-2027, estructurado bajo el eje “Yo Quiero a León Tranquilo y Seguro”.

El plan se divide en cuatro sectores: policías mejor preparados, infraestructura y atención ciudadana, cohesión social y prevención. Contempla capacitación continua para los cuerpos policiales y la modernización de los sistemas de vigilancia y patrullaje.

El programa tiene como objetivo general, según el documento aprobado, “contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio” a través de la reducción de la criminalidad, la mejora de la percepción ciudadana y la reconstrucción del tejido social en las zonas más vulnerables.

Temas Relacionados

Restos humanosLeónGuanajuatoSemefomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 22 de junio: cae la noche y sigue protesta en 20 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 22 de junio: cae la noche y sigue protesta en 20 de noviembre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?: Línea A restablece servicio en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?: Línea A restablece servicio en todas sus estaciones

Para qué sirve el tramadol y por qué ya no podrás comprarlo sin receta en la farmacia

La medida busca frenar la dependencia, las sobredosis y el uso indebido de este opioide, que desde 2015 quedó bajo control sanitario y requiere una prescripción médica especial para su adquisición

Para qué sirve el tramadol y por qué ya no podrás comprarlo sin receta en la farmacia

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 22 de junio: lluvias de gran intensidad en cinco alcaldías de la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 22 de junio: lluvias de gran intensidad en cinco alcaldías de la capital

Canela en raja o en polvo: cuál tipo reduce el colesterol y cuál puede dañar el hígado si se toma a diario

Usar canela en la dieta diaria puede ser un aliado para el colesterol, pero existe una diferencia clave entre la presentación en raja y en polvo

Canela en raja o en polvo: cuál tipo reduce el colesterol y cuál puede dañar el hígado si se toma a diario
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

Embajador de EEUU en México anuncia decomiso de 43 mil cartuchos en un solo día en la frontera

ENTRETENIMIENTO

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

Implantes mamarios: estos son los síntomas de que tu cuerpo los rechaza, como sucedió con Laura Flores

MasterChef 24/7: esta sería la verdadera razón por la que salió María del Carmen Ramos Calderón

Julio Camejo responde al supuesto enojo de Arturo Carmona tras confirmar el embarazo de su hija Melanie

Reportan que Camila Sodi fue hospitalizada y operada: actriz revela detalles desde su camilla

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol?

Christian Martinoli revela cuántos millones de dólares cuesta transmitir un partido del Mundial 2026

Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026