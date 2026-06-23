Encuentran restos humanos en bolsas negras en León: así fue como habitantes del área las detectaron

Habitantes de la Joya, en León, Guanajuato, reportaron bolsas negras; al acercarse, observaron lo que parecían ser fragmentos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de León hallaron restos humanos en bolsas negras abandonadas en un terreno baldío de la colonia Balcones de la Joya, en un hecho que movilizó a múltiples corporaciones de seguridad este lunes. De manera preliminar, las autoridades apuntan a que los restos podrían corresponder a dos personas, aunque los estudios forenses determinarán el número exacto de víctimas y su identidad.

El hallazgo fue reportado entre las 11:30 de la mañana y el mediodía del lunes 22 de junio sobre la calle Balcón de los Rabijuncos, cerca de la esquina con Balcón de las Luciérnagas. Vecinos que transitaban por la zona detectaron varias bolsas negras entre desechos acumulados en un terreno sin construcción.

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Al acercarse, los transeúntes observaron lo que parecían restos humanos y de inmediato solicitaron apoyo al 911. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar y, tras una inspección inicial, confirmaron el contenido de tres bolsas negras.

Prendas de vestir, entre los indicios asegurados

Junto a las bolsas, los agentes localizaron diversas prendas de vestir, entre ellas pantalones y camisas, que fueron aseguradas como posibles indicios para la investigación.

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Tras corroborar el hallazgo, el perímetro fue acordonado por policías municipales. Posteriormente, el resguardo quedó a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron vigilancia en los accesos mientras personal ministerial realizaba las diligencias para evitar la alteración de la escena.

Fiscalía procesó la escena y trasladó los restos al Semefo

Peritos criminalistas y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo el procesamiento del lugar, donde se aseguraron los indicios disponibles.

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Peritos criminalistas y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo el procesamiento del lugar. Imagen ilustrativa

Una vez concluidos los trabajos periciales, los restos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley. Será a través de esos estudios como se determine con precisión el número de víctimas, su identidad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades no han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre el avance de la investigación ni sobre posibles líneas de indagatoria.

Contexto de seguridad y antecedentes

Este hallazgo se suma a otros reportes de violencia registrados en la zona en los últimos meses. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el origen y los posibles responsables de este acto, mientras se espera el resultado de los estudios forenses para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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León encabeza la violencia homicida en Guanajuato, el estado más letal de México en 2026, con 53 asesinatos registrados solo en mayo, mientras el gobierno federal anuncia reducciones y el ayuntamiento activa un programa de seguridad cuestionado por especialistas.

Guanajuato acumula 726 homicidios en lo que va del año, la cifra más alta del país. Le siguen Baja California con 598 casos y Chihuahua con 596, de acuerdo con el estudio La guerra en números, de Tresearch Internacional.

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León, el municipio más violento del estado

Dentro de Guanajuato, León concentró 53 homicidios dolosos en mayo de 2026, el registro más alto entre todos los municipios del estado ese mes. Le siguieron Irapuato con 36 casos y Salamanca con 27.

En la segunda semana de junio, Guanajuato sumó 29 de los 268 homicidios registrados en todo el país entre el 8 y el 14 de ese mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda semana de junio, Guanajuato sumó 29 de los 268 homicidios registrados en todo el país entre el 8 y el 14 de ese mes, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el acumulado del 1 al 14 de junio, el estado llegó a 57 casos en 14 días, también el mayor número a nivel nacional.

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El programa de seguridad de León

Ante este panorama, el Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad el Programa de Seguridad 2024-2027, estructurado bajo el eje “Yo Quiero a León Tranquilo y Seguro”.

El plan se divide en cuatro sectores: policías mejor preparados, infraestructura y atención ciudadana, cohesión social y prevención. Contempla capacitación continua para los cuerpos policiales y la modernización de los sistemas de vigilancia y patrullaje.

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El programa tiene como objetivo general, según el documento aprobado, “contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio” a través de la reducción de la criminalidad, la mejora de la percepción ciudadana y la reconstrucción del tejido social en las zonas más vulnerables.