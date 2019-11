El Financial Health Institute define el estrés financiero como una condición causada por eventos que crean ansiedad y preocupación, a menudo junto con una respuesta física. Este tipo de estrés puede afectar casi todas las facetas de la vida. Si constantemente los seres humanos se encuentran consumidos por la cantidad de dinero que tienen (o no) y con cómo van a mantener sus hogares, llegar al trabajo y posiblemente alimentar a su familia, entonces ciertamente podrían desarrollar alguna de las varias condiciones de salud relacionadas con el estrés. Si estas condiciones pasan desapercibidas o no se tratan, podrían provocar enfermedades muy graves, a veces potencialmente mortales.