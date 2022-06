“Si no puedes ahorrar, no te alcanza”: experto explicó cómo saber si es buen momento para comprar algo

Uno de los puntos menciona que si las mensualidades que pagarás son mayores al 30% de tus ingresos, entonces no es buena idea adquirir el producto. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Muchas ocasiones, las personas pensamos en comprar algún artículo que nos agrade. Tal vez alguna pantalla para el hogar, un videojuego nuevo, el celular de novedad, etcétera. Sin embargo, no siempre se tiene el dinero para adquirirlos, y se piensa en gastar los ahorros de emergencia que se tienen. Sin embargo, esta no siempre es una buena opción, al menos, así lo explica el influencer y experto en finanzas, Moris Dieck.

Moris Dieck es un visionario financiero y consultor de estrategias de negocios. Según su perfil de Linkedin, es un apasionado de las finanzas y la economía y un firme creyente de que la educación y la inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento de cualquier sociedad.

En la actualidad, se dedica a impartir cursos, es conferencista y es creador de contenido para diversos medios en temas relacionados a finanzas personales, inversiones, economía y negocios. Él utiliza sus redes sociales para realizar videos en donde da algunos tips de economía y finanzas.

En uno de estos videos, el influencer explica tres pasos para saber si te alcanza para comprar algo que desees. El primero de los puntos que toca, es “si eso que tú vas a comprar te va a dejar sin ahorros, no te alcanza. Es decir, tú tienes, acuérdate de uno de los fundamentos financieros más importantes, el tener un ahorro de emergencia, tú tienes varios meses de tus gastos fijos, que eso te está ayudando por si se viene un gasto importante, por si tus ingresos se ven reducidos, tú tienes ahí tu ahorrito de emergencia que ese te va a proteger siempre”.

Moris Dieck es un experto en finanzas.

El experto en finanzas menciona que si tienes en mente comprar algo que te va a quitar este ahorro de emergencia, no te alcanza, o sea, no debes pensar en gastar ese dinero. “Oye Moris, pues para eso es el ahorro... No, no, no, a ver, son dos cosas distintas, una cosa es el ahorro de emergencia, y otra cosa es otro ahorro que tú tienes que inclusive se invierte si son para tus metas, son dos cosas distintas”, explica Moris Dieck.

El segundo punto que explica, es que si la mensualidad de lo que piensas comprar es mayor al 30% de tu ingreso, “lo más probable es que no te alcance”. Esto, dice, porque las mensualidades deben de ser lo suficientemente cómodas para sobrellevar la incertidumbre que nos traiga el futuro. “Ahorita se te puede hacer muy tranquilo el decir: no pues es que Moris, no tengo ahorita tantos gastos, si puedo estar destinando el 40 o 50% de mi ingreso para una mensualidad... La verdad es que la vida da vueltas demasiado rápido, y hay muchísimas sorpresas, ¿Cómo no sabes que viene una compra importante a futuro? ¿Cómo no sabes que viene una necesidad más importante a futuro? Y ahí vas a estar: híjole, pues es que no me acordaba que estaba pagando estas mensualidades”.

Dice que, otra alerta de las mensualidades es que muchas veces son pequeñas y eso nos lleva a endeudarnos en varias cosas y obtener muchas mensualidades pequeñas, para cuando nos damos cuenta, ya tenemos una responsabilidad de 12, 18 o hasta 24 meses de puras cosas que íbamos pagando. “El problema de las mensualidades es que no sabemos si va a venir algo en el futuro, el futuro nos trae muchas necesidades financieras, lo que yo le digo a la gente es: no te amarres, es como estar caminando tu vida financiera con pesas, con cadenas, entre más flexible seas, mejores decisiones vas a poder tomar y capitalizar mejores oportunidades”.

El tercer punto que menciona, es “si las mensualidades te van a dejar sin poder ahorrar, no te alcanza”. Menciona que muchas veces la gente dice que está perfecto y no es mayor al 30% del ingreso que perciben, ya tienen sus gastos regulares, y además pagan ciertas mensualidades, y con eso. “Y yo te pregunto: no estás pudiendo ahorrar, no estás invirtiendo, no tienes las otras canastas de tus metas, de tus inversiones, no estás pudiendo aportar, entonces, no te alcanza. Si aún cuando ejecutas tus gastos, después, pagas tus mensualidades, y después de todo eso, no te alcanza para ahorrar o para invertir, entonces, no te alcanza”, concluye.

