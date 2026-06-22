Julio Camejo responde al supuesto enojo de Arturo Carmona tras confirmar el embarazo de su hija Melanie

La confirmación del embarazo de Melanie Carmona reactiva la conversación pública sobre Julio Camejo tras sus declaraciones. - (Foto: Instagram@soyjuliocamejo)

La reciente confirmación del embarazo de Melanie Carmona colocó nuevamente a Julio Camejo en el centro de la conversación. El actor fue cuestionado por los comentarios que surgieron después de que hablara públicamente sobre la noticia relacionada con la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, tema que hasta entonces había generado especulaciones.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Camejo aseguró que desconoce si su compadre se sintió incómodo por sus declaraciones. Sin embargo, dejó claro que, desde su perspectiva, no existe razón para un distanciamiento entre ellos a raíz de lo ocurrido.

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La polémica tomó fuerza en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que el actor había sido imprudente al abordar un asunto familiar. Pese a ello, el intérprete defendió su postura y explicó por qué decidió expresarse de esa manera.

Julio Camejo niega un conflicto con Arturo Carmona

Julio Camejo asegura que desconoce si Arturo Carmona se incomodó, pero niega que exista un distanciamiento entre ambos. - (Fotos: ViX/TikTok/ Julio Camejo)

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Julio Camejo fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que Arturo Carmona se hubiera molestado tras sus declaraciones sobre Melanie en el programa Sale el Sol.

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“Mi compadre mío, Arturo no tendría por qué enojarse”, respondió el actor, quien además reveló que ni siquiera había tenido oportunidad de hablar recientemente con él sobre el tema.

Camejo explicó que, como amigo cercano, siempre buscará acompañar a las personas que aprecia en los momentos importantes de su vida. “Obviamente, le mandé mis felicitaciones, pero ya lo que le sigue le corresponde a la familia, no me corresponde a mí”, comentó al referirse a la noticia.

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El origen de los rumores sobre Melanie Carmona

Los rumores sobre un embarazo de Melanie Carmona surgen tras declaraciones de Arturo Carmona durante la obra Perfume de Gardenia. - (Foto: arturo.carmona / Instagram)

La conversación sobre un posible embarazo de Melanie Carmona comenzó semanas atrás, cuando Arturo Carmona realizó declaraciones durante una presentación de la obra Perfume de Gardenia. Sus palabras fueron interpretadas por algunos asistentes como una confirmación de que próximamente se convertiría en abuelo.

A partir de ese momento, la versión tomó fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. La posibilidad de que la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal estuviera esperando un bebé despertó el interés de los seguidores de la familia, aunque ninguno de los involucrados hizo un anuncio oficial.

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Con el paso de los días, la especulación creció debido a diversas reacciones públicas relacionadas con el tema. Sin embargo, la familia optó por mantener discreción y evitar pronunciarse de manera contundente sobre los rumores.

El silencio de la familia alimentó las especulaciones

Arturo Carmona pide respeto a la privacidad familiar y, sin confirmación oficial de Melanie Carmona o Alicia Villarreal, el tema sigue en versiones y rumores.

Alicia Villarreal fue cuestionada sobre el tema en distintos encuentros con la prensa. Aunque evitó confirmar o desmentir las versiones, manifestó que estaría preparada para asumir el papel de abuela cuando llegara el momento, una declaración que generó nuevas interpretaciones entre el público.

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Por su parte, Melanie Carmona también fue abordada por reporteros, pero decidió no responder de manera directa a las preguntas relacionadas con un posible embarazo. Su actitud reservada provocó que continuaran las especulaciones alrededor de su vida personal.

Días después, Arturo Carmona pidió respeto a la privacidad de su familia y evitó profundizar en el asunto. Hasta ahora, ni Melanie ni Alicia Villarreal han realizado una confirmación oficial, por lo que la información sigue moviéndose en el terreno de las versiones y los rumores.

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