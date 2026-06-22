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Christian Martinoli revela cuántos millones de dólares cuesta transmitir un partido del Mundial 2026

De acuerdo con el comentarista, los derechos de transmisión experimentaron un aumento doble respecto a la Copa del Mundo pasada

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Christian Martinoli justificó la pausa de rehidratación en el Mundial 2026 y reveló cuántos millones pagó TV Azteca (X@FarsantesG)
Christian Martinoli justificó la pausa de rehidratación en el Mundial 2026 y reveló cuántos millones pagó TV Azteca (X@FarsantesG)

El famoso narrador de TV Azteca Christian Martinoli reveló cuántos millones de dólares cuesta transmitir un partido del Mundial 2026.

Durante una edición del podcast Farsantes con Gloria, el comentarista explicó que así como los boletos subieron el doble en comparación con la Copa del Mundo de Qatar 2022, los derechos de transmisión también.

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Tres hombres con trajes oscuros posan de pie con micrófonos en un palco de un estadio de fútbol vacío, con asientos rojos y luces verdes en el techo
Christian Martinoli, junto a dos comentaristas deportivos, posa con micrófonos frente a un estadio, en una publicación que generó especulaciones sobre una indirecta a TUDN. (Facebook: Christian Martinoli)

¿Cuánto cuesta transmitir un partido del Mundial 2026?

De acuerdo con lo dicho por Martinoli, TV Azteca tuvo que pagar 67 millones de dólares por la transmisión de 32 partidos, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de dólares por encuentro.

Christian Martinoli también afirmó que la cantidad de espectadores varía según el partido, ya que la audiencia que obtiene un encuentro de México no se equipara con la de partidos protagonizados por otras selecciones.

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“Yo soy el primero al que no le gusta que te estén tapando la pantalla constantemente con 80 comerciales. De lo que se cobró en Qatar ahora fue el doble, así como los boletos subieron, los derechos de transmisión se cobraron al doble. Azteca pagó 32 millones de dólares por 32 partidos, entonces es un promedio de dos millones de dólares por juego. Cuando juega México pues todo mundo lo ve, pero por ahí si tienes el partido de Países Bajos contra Japón pues lo ve menos gente, no sé”.

Cabe recordar que tanto Televisa como TV Azteca transmitirán 32 partidos por televisión abierta, que incluyen todos los duelos de la Selección Mexicana, la inauguración, la gran final y otras etapas clave de eliminación directa.

El aumento en el costo no solo responde a la demanda internacional, sino también a la competencia por los derechos de transmisión en México. Televisa y TV Azteca dividieron el paquete de partidos para asegurar la cobertura total de la selección nacional y de los encuentros más relevantes del torneo.

Derechos de transmisión cambian según el país

Durante el mismo podcast, el narrador de TV Azteca señaló que en México, los derechos de transmisión del Mundial tienen un precio particularmente elevado, lo que obliga a las televisoras a buscar alternativas para mantener su presencia en el evento. En contraste, países como Paraguay pueden acceder a estos derechos a un costo mucho menor, lo que facilita una cobertura más amplia y variada.

Tv azteca - juarez fc - christian martinoli - luis garcia - zague
TV Azteca transmitirá los partidos de Juárez FC para este Clausura 2025 (IG/ @cmartinolimx)

El hecho pone en evidencia la dinámica global del negocio televisivo: los precios de transmisión varían según el mercado, el potencial de audiencia y las condiciones económicas de cada país. Así, la cobertura del Mundial se convierte no solo en una cuestión deportiva, sino también en un reflejo de las complejidades comerciales y mediáticas propias de cada región.

TV Azteca vs Televisa

Esta disparidad económica ha generado discusiones dentro de las propias cadenas mexicanas. De acuerdo con el conductor, la adquisición de derechos para el público mexicano implica una inversión mucho mayor, lo que puede impactar tanto en la programación como en la cobertura que reciben los espectadores nacionales.

Christian Martinoli - Luis García - Jorge Campos - 20 noviembre
Cuauhtémoc Blanco interrumpió la transmisión de Martinoli y Luis García en el México vs Honduras (X/ @FarsantesG)

La competencia entre TV Azteca y Televisa se intensificó durante la cobertura de este Mundial. Ambas televisoras han intercambiado comentarios sutiles en redes sociales, evidenciando la rivalidad por la audiencia y la diferenciación en sus estrategias de transmisión.

Mientras los narradores de Televisa viajan a los estadios para cubrir los partidos de forma presencial, los de TV Azteca suelen relatar los encuentros desde sus estudios. Esta diferencia operativa fue motivo de indirectas públicas entre ambas empresas, marcando una nueva disputa en la histórica competencia mediática.

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