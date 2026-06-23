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Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa

El representante de Estados Unidos en México presenta el aseguramiento como un golpe contra los cárteles

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Ronald Johnson presentó el aseguramiento de metanfetamina como un golpe contra los cárteles en México. REUTERS/Raquel Cunha
Ronald Johnson presentó el aseguramiento de metanfetamina como un golpe contra los cárteles en México. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este 22 de junio el decomiso de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa, y lo presentó como un golpe contra los cárteles que “ayuda a proteger a las familias a ambos lados de la frontera.

En un mensaje publicado en X, Johnson sostuvo que el aseguramiento de la metanfetamina “es un recordatorio de que cuando nuestros países trabajan juntos, obtenemos resultados reales y atribuyó la cooperación bilateral al liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Fuerzas de México aseguran 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis

Decomiso de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

El Ejército y la Guardia Nacional aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble de Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo realizado el 19 y 20 de junio; de acuerdo con EFE, se trata del decomiso más grande de este tipo en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el aseguramiento también dejó una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 518 millones de dólares. La dependencia añadió que el caso ocupa el segundo lugar a nivel histórico por su magnitud.

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En el inmueble, los militares localizaron además 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para elaborar droga sintética. También aseguraron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de distintos calibres.

Por estos hechos fue detenido Jorge ‘N’, señalado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa. El sospechoso quedó a disposición de la FGR, institución que también participó en el despliegue.

Según la información oficial citada por la agencia, el inmueble intervenido estaba vinculado con esa organización criminal. El grupo fue designado el año pasado por la Casa Blanca como organización terrorista extranjera.

Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, México intensificó las labores de inteligencia contra el tráfico de drogas por rutas marítimas y terrestres. Esa estrategia ocurre en medio de la presión de Washington en materia de seguridad y de la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El aseguramiento ocurrió en Sinaloa, uno de los estados con más homicidios del país y lugar de origen del cártel fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada. Ambos se encuentran presos en Estados Unidos.

EFE también recordó que el estado vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 por la guerra interna del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, el gobernador Rubén Rocha Moya fue acusado por Estados Unidos hace unos meses de colaborar con Los Chapitos, facción encabezada por los hijos del Chapo.

Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura 43 mil cartuchos en un operativo en Arizona

Decomiso de cartuchos en Arizona Estados Unidos
El embajador Ronald Johnson atribuyó la acción a elementos de la CBP en el acceso de Mariposa y la enmarca en esfuerzos para frenar el trasiego de armas y reducir la capacidad de los cárteles. Foto: X/@USAAmbMex

El embajador Ronald Johnson anunció este 22 de junio el decomiso de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, como parte de la ofensiva para frenar el tráfico de armamento en la frontera.

En un mensaje en redes sociales, Johnson sostuvo que “este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles… Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos.

De acuerdo con el embajador, el aseguramiento lo realizan elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en una acción que, afirmó, busca también desarmar a los cárteles de la droga.

Johnson destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en puertos de entrada y salida para detectar objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como a Estados Unidos.

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