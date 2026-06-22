Reportan que Camila Sodi fue hospitalizada y operada: actriz revela detalles desde su camilla

Reportan que Camila Spodi fue fue hospitalizada y operada: actriz revela detalles desde su camilla (RS)

La actriz mexicana Camila Sodi informa desde su camilla de hospital que fue sometida a una histerectomía, intervención quirúrgica en la que se extirpa el útero.

La propia Sodi, sobrina de Thalía, lo confirma a través de sus redes sociales y comparte imágenes posteriores a la operación. En su mensaje, señala que el procedimiento salió bien y dedica palabras de reconocimiento al equipo médico que la atendió.

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La protagonista de ‘Rubí’ enfatiza en su publicación que se encuentra en proceso de recuperación y aprovecha para agradecer a quienes le enviaron mensajes de aliento tras conocer su estado de salud.

Mensajes de la actriz tras la cirugía

Camila Sodi utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de su intervención. Sin especificar la causa médica, la actriz publica: “Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”.

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En la misma publicación, Sodi dirige palabras de agradecimiento al personal médico y al equipo de enfermería: “Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas”. La actriz resalta la labor de quienes la acompañaron durante su estancia hospitalaria.

La propia Sodi, sobrina de Thalía, lo confirma a través de sus redes sociales y comparte imágenes posteriores a la operación (RS)

Posteriormente, la actriz menciona la importancia de la red de apoyo que recibió, especialmente de mujeres que han atravesado por procedimientos similares. “Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, escribe la sobrina de Thalía.

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En qué consiste una histerectomía

La histerectomía es la cirugía mediante la cual se extirpa el útero parcial o totalmente. Este procedimiento puede realizarse por diferentes causas, como fibromas, endometriosis, cáncer, hemorragias o dolor crónico. La operación puede implicar la extirpación del útero completo o solo una parte, y en algunos casos puede incluir la extracción de otros órganos reproductivos.

Tras una histerectomía, la paciente deja de menstruar y no puede embarazarse. El proceso de recuperación varía según el tipo de cirugía practicada, pero generalmente requiere reposo, seguimiento médico y cuidados especiales durante las primeras semanas posteriores a la intervención.

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La experiencia reportada por Camila Sodi coincide con lo que comparten otras pacientes: el apoyo emocional y el acompañamiento son fundamentales durante el proceso de recuperación. En su mensaje, la actriz reconoce el valor de escuchar historias de mujeres que han enfrentado el mismo procedimiento.

Quién es Camila Sodi, sobrina de Thalía

Camila Sodi es actriz y modelo mexicana. Nació el 14 de mayo de 1986 en la Ciudad de México y es hija de la escritora Ernestina Sodi y sobrina de la cantante y actriz Thalía. Inició su carrera en la televisión como conductora y se consolidó en la actuación con papeles en telenovelas y películas.

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Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el protagónico en la telenovela ‘Rubí’ y su participación en proyectos como ‘Luis Miguel, la serie’, donde interpreta a Érika. Además, Sodi ha participado en cintas como ‘Camino a Marte’ y ‘El búfalo de la noche’.

Quién es Camila Sodi, sobrina de Thalía (RS)

A lo largo de su trayectoria, Camila Sodi ha destacado por su presencia en la industria del entretenimiento mexicana. Su reciente hospitalización y recuperación tras la histerectomía generan mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas, quienes han estado atentos a su estado de salud.

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