Famosos al desnudo: de Dua Lipa asustada por sismo en CDMX junto a Aron Piper hasta Andrew Garfield surfeando en Puerto Vallarta

Dua Lipa enloqueció a sus fans mexicanos con su regreso al país como parte de su "Future Nostalgia Tour". Desde el primer día que pisó tierras mexicanas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por sus recorridos en la CDMX y EDOMEX previo a su concierto en el Foro Sol. La estrella visitó "La Casa Azul" de Frida Kahlo y el "Nido de Quetzalcóatl", un espacio turístico que cuenta con grandes jardines coloridos. También disfrutó de una rica comida en el restaurante "Contramar", donde capturó una impresión suya a escala que llevaban sus fans y convivió con sus amigos en un centro nocturno. (Captura TikTok)

Tras deleitar a sus fans mexicanos con sus éxitos como Levitating, One Kiss y Break my heart, patear un peluche de Dr Simi y un sombrero de mariachi, la intérprete de 27 años se trasladó a un antro ubicado en la Ciudad de México para celebrar su triunfo. Como era de esperarse, la cantante fue captada por algunas personas que estaban en el lugar, gracias a ello se sabe que estaba en compañía de Aron Piper -actor español con quien se presume tiene una relación amorosa-, y Simon Porte Jacquemus -famoso diseñador francés primo de Belinda-.

Con ello, las especulaciones sobre su posible romance con el intérprete de Élite aumentaron. Lo que más llamó la atención fueron sus reacciones ante el inesperado movimiento telúrico de magnitud 6.9 que interrumpió su fiesta durante la madrugada del pasado 22 de septiembre, pues abandonaron el lugar bastante espantados y confundidos.

Dua Lipa se vio sorprendida por el sismo de 6.9 que despertó a la población capitalina la madrugada de este 22 de septiembre. (Video: Twitter/@Dios_Padre)

Andrew Garfield vacacionó en Jalisco

Otra estrella internacional que sorprendió con su inesperada visita a México fue el protagonista de El sorprendente Hombre Araña, quien eligió las playas de Puerto Vallarta para disfrutar de un merecido descanso después del éxito que alcanzó con su participación especial en Spider-Man: Sin regreso a casa junto a Tobey Maguire y Tom Holland. El famoso actor estadounidense se movió entre las olas arriba de una tabla de surf y conquistó a sus fans con su outfit playero que dejó mucho a la imaginación.

VACACIONA EN MÉXICO 🇲🇽 #AndrewGarfield fue captado surfeando en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco en México, durante sus vacaciones en nuestro país. Recordemos que el actor se tomara una pausa de la actuación tras haber participado en múltiples proyectos de cine y tv 🙌 pic.twitter.com/hymKX4RjkJ — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) September 20, 2022

Eugenio Derbez terminó con rumores y reapareció en redes sociales tras aparatoso accidente

El aplaudido comediante y actor mexicano realizó un live en Instagram en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo, para contar de viva voz cómo ocurrió el accidente donde sufrió 15 fracturas y por el cual fue sometido a una complicada cirugía. Y es que en los últimos días se rumoreó que la lesión supuestamente fue resultado de una pelea entre él y su hijo, Vadhir Derbez.

De acuerdo con el protagonista de Cómo ser un Latin Lover todo fue un accidente: “Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, dijo el actor. (Foto: Archivo)

Maite Perroni y Andrés Tovar se casarán en menos de un mes

Tras el escándalo que desató por confirmar su compromiso con el productor, la ex integrante de RBD dio a conocer que se casarán el próximo 09 de octubre. Los enamorados fueron captados por distintos medios a su llegada al aeropuerto, donde fueron cuestionados sobre los preparativos y la premura con que están llevando a cabo todo. Sin entrar en detalles, la actriz confesó que no tendrá damas de honor, pero aseguró que si invitó a sus amigos, por lo que no se descarta la posibilidad de que asistan Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

En redes sociales circula que la pareja contraerá nupcias dicho día en un hotel ubicado en Valle de Bravo, Estado de México. Hasta el momento se desconoce cuántos vestidos usará la protagonista de melodramas, sin embargo se especula que podrían ser tres. Mientras tanto, la pareja se encuentra muy feliz alistando los últimos preparativos. “Ya tengo todo listo [...] Para nosotros México es nuestra base, nuestra familia, nuestra casa, nuestro país, y estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y la gente que ha sido un pilar muy importante en nuestra historia”, dijo Maite Perroni para medios. (Foto Instagram: @chamnic3)

SEGUIR LEYENDO: