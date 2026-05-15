CMLL anuncia “sold out” en la Arena México para la noche histórica de Místico y Natalia Jiménez

Místico y Natalia Jiménez buscarán volverán a conquistar la Arena México. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Arena México vivirá una de las noches más especiales del año luego de que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el lleno total para la función del viernes 15 de mayo, evento que combinará lucha libre, música y nostalgia en un mismo escenario.

La noticia del “sold out” tomó fuerza entre los aficionados debido a que la cartelera estará encabezada por Místico y tendrá como ingrediente especial la celebración por los 20 años de “Me Muero”, uno de los temas más emblemáticos de Natalia Jiménez.

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El Rey de Plata y Oro celebrará los 20 años de la canción, interpretada por la española, Natalia Jiménez-

La empresa mexicana apostó por una función distinta a las habituales, reuniendo rivalidades históricas y luchadores de primer nivel en una noche que promete convertirse en una de las más recordadas dentro de la Catedral de la Lucha Libre.

CMLL anunció un lleno total en la Arena México.

En la lucha estelar, Místico hará equipo junto a Máscara Dorada y Neón (Sky Team) para medirse a una peligrosa tercia integrada por Volador Jr., Averno y Último Guerrero.

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Los Guerreros Laguneros se llevaron la victoria tras la descalificación de los Infernales, quienes atacaron al réferi luego de un faul de Averno a Último Guerrero. (Foto: Diego Cedrix G.)

El choque revive una de las rivalidades más intensas de los últimos años entre Místico y Averno, mientras que Volador Jr. volverá a encontrarse frente a frente con el Rey de Plata y Oro en otro episodio de su histórica enemistad.

La batalla del año: Místico y Soberano Jr. prometen una guerra sin piedad por el título semicompleto

La función también contará con presencia internacional. En la semifinal, Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Yutani chocarán contra Hechicero, El Clon y Rocky Romero, en un combate que podría abrir nuevas historias internacionales dentro del CMLL.

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La Reina de los Lobos brilló ante rivales de peso y se consagra como figura central del CMLL. (Cortesía CMLL)

La división femenil también tendrá actividad con el enfrentamiento entre Skadi y Kira ante Zeuxis y Keyra.

Además, Rey Cometa y Pantera Jr. enfrentarán a Virus y Cerebro Negro Jr., mientras que la función abrirá con una triangular de Pequeños Maestros encabezada por Último Dragoncito, Pequeño Pierroth y Pequeño Olímpico.

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