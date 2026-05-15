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Cuántos mexicanos han jugado en un Mundial a lo largo de la historia: el dato sorprende

Desde 1930 hasta Qatar 2022, México sumó cientos de futbolistas que vistieron la camiseta del Tri en una Copa del Mundo. Los números, los apellidos y las curiosidades detrás de esa lista

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La historia mundialista del Tri acumula cientos de futbolistas desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. (Ilustración: Jesús Aviles)
La historia mundialista del Tri acumula cientos de futbolistas desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. (Ilustración: Jesús Aviles)

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 ya comenzó y la expectativa creció todavía más después de que el pasado 12 de mayo Javier Aguirre presentó la prelista de 55 futbolistas que todavía aspiran a quedarse con uno de los 26 lugares definitivos para disputar la Copa del Mundo.

La revelación de nombres abrió nuevamente el debate entre aficionados sobre qué jugadores podrían convertirse en históricos de la Selección de fútbol de México, una selección que acumula décadas de tradición mundialista y que ha visto pasar a cientos de futbolistas por el escenario más importante del planeta.

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A lo largo de la historia se han realizado 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y México ha logrado participar en 17 de ellas, consolidándose como uno de los representativos más constantes de la competencia internacional.

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Tomando en cuenta únicamente las listas oficiales de convocados de cada edición disputada por el Tricolor y eliminando a los jugadores repetidos entre torneos, un total de 264 futbolistas diferentes han defendido la camiseta mexicana en un Mundial, un dato que sorprendió entre aficionados en redes sociales.

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El Pentapichichi es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié azteca. (UEFA.com)
El Pentapichichi es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié azteca. (UEFA.com)

La cifra incluye a todas las generaciones que participaron desde Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 hasta Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, pasando por épocas históricas y futbolistas considerados leyendas del balompié nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico's Guillermo Ochoa and teammates celebrate after the match REUTERS/Carl Recine
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico's Guillermo Ochoa and teammates celebrate after the match REUTERS/Carl Recine

Los jugadores mexicanos que más Mundiales han disputado

Entre los futbolistas que más veces lograron disputar una Copa del Mundo sobresale Antonio Carbajal, quien participó en cinco ediciones: 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas del planeta en alcanzar esa marca.

Antonio Tota Carbajal
Periodistas deportivos lamentaron la muerte de Antonio "Tota" Carbajal, falleció a los 93 años de edad en León (Twitter/ @joserra_espn)

Décadas más tarde, otros referentes mexicanos igualaron el récord. Rafael Márquez disputó los Mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Lo mismo consiguieron Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, quienes también llegaron a cinco participaciones mundialistas.

Rafa Márquez
Foto: Getty Images
Mundial Qatar 2022 - Mexico vs Polonia
Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa gestures during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Mexico and Poland at Stadium 974 in Doha on November 22, 2022. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Además, otros nombres históricos lograron acudir en múltiples ocasiones al torneo más importante de FIFA. Claudio Suárez estuvo en cuatro Copas del Mundo, mientras que Gerardo Torrado, Javier Hernández, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos sumaron tres participaciones mundialistas cada uno.

Soccer Football - Friendly - Brazil Legends v Mexico Legends - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 19, 2026 Mexico Legends' Cuauhtemoc Blanco in action REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Friendly - Brazil Legends v Mexico Legends - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 19, 2026 Mexico Legends' Cuauhtemoc Blanco in action REUTERS/Henry Romero

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