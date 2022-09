Dua Lipa pateó un Dr. Simi durante su concierto en CDMX, pero fans la perdonaron porque habló en español: “Es perfecta”

Dr. Simi y Dua Lipa (Fotos: tiktok)

Durante la noche del miércoles pasado, Dua Lipa se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México para cautivar con sus mayores éxitos a sus más asiduos fans, sin embargo, un momento de tensión se vivió cuando la famosa pateó uno de los ya emblemáticos Dr. Simi.

Y es que, desde 2021, los mexicanos han comenzado una tradición que consiste en personalizar los peluches del farmacéutico, para lanzárselos a sus artistas favoritos durante los conciertos. Así, esta tradición tomó mayor relevancia después de que Rosalía visitó Tierra Azteca y se mostró sumamente emocionada con todos los muñecos que le dieron.

Pero, aunque el panorama de Dua Lipa parecía encaminarse a formar parte de la lista de artistas que despreciaron este detalle como fue José Madero o Rubén Albarrán, sorpresivamente sus fans tuvieron misericordia y perdonaron a la intérprete de éxitos como Levitating, One Kiss o Break my heart.

Todo sucedió en TikTok donde el clip en donde se puede observar que Dua está caminando por el escenario mientras canta Be the one y tras encontrarse con un Dr. Simi lo patea.

“Le perdonamos todo porque habló en español y es perfecta”, escribió el internauta que compartió el video.

A esto, se le sumaron cientos de reacciones en donde los internautas coincidieron que con Dua Lipa se haría una excepción y no se le atacaría por no interactuar con el peluche.

“Hablo español mejor que uno, se le perdona”. “Si vi jajajaja pero era porque los bailarines iban a bailar ahí”. “Quizá no supo que era”. “A ella le perdono todo”. “Puede hacer lo que quiera”. “Se le perdona por linda”, fueron algunos de los comentarios que inundaron esta red social.

Qué dijo Dua Lipa en español

Como mencionaron los fans de la cantante, durante su reciente presentación en México, Dua Lipa no dudó en hablar en español para sus fans, lo cual dejó muy sorprendidos a los asistentes y la aclamaron por la fluidez que tiene con el idioma.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, yo los quiero y esta noche voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo México, okay vamos a disfrutar del show”, se le escucha decir en algunos videos que circulan en redes sociales.

Una vez más, sus fans estallaron y se denotaron agradecidos porque la artista británica se haya esforzado en hablar en este idioma.

“Que hermosa weeeey tan linda tqm dula peep”. “Estoy llorando, sigo sin creer que eso pasó”. “Su voz en español es fascinante y sexy”. “Ya te ganaste a México, me encanta aún más”, escribieron.

Pero no todo fue color de rosa para la cantante, ya que durante la madrugada de este jueves, un temblor de 6.9 sacudió a México y la artista fue captada un poco preocupada al experimentar el temblor.

Esto sucedió en un antro en las calles de Zona Rosa albergó el show de Aron Piper la madrugada del 22 de septiembre, lo que parecía un after del Future Nostalgia Tour que Dua Lipa acababa de ofrecer a sus miles de fans mexicanos.

Dua Lipa charlaba y bailaba muy alegre con Aron Piper, hasta que a las 01:16 horas, un sismo de magnitud 6.9, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, azotó a la CDMX. Todos los vecinos salieron de sus casas, departamentos y los clubes nocturnos desalojaron a su audiencia, el miedo invadió una vez más a los capitalinos.

Fue entonces que varias fotografías y videos comenzaron a viralizarse sobre cómo había vivido el temblor la famosa cantante originaria de Reino Unido. En una grabación de 16 segundos, se puede ver a la cantante confundida rodeada de guardaespaldas y se alcanza a ver que intercambia algunas palabras con Piper.

