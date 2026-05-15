Mauricio Riveroll: las versiones cruzadas de su supuesta deuda alimentaria tras ser excluido de MasterChef

(Instagram)

Mauricio Riveroll enfrenta señalamientos en redes sociales y medios tras ser excluido de la dinámica digital de MasterChef 24/7 a días del estreno del programa este 17 de mayo.

La polémica surgió luego de que la creadora de contenido La Marla Sabrina lo acusó nuevamente de ser deudor alimentario, lo que derivó en una decisión de TV Azteca para prescindir de su participación.

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Es por ello que a continuación te explicamos las diferentes versiones que hay alrededor del caso.

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¿Cuál es la versión de Marla Sabrina?

La Marla Sabrina publicó el 9 de marzo de 2025 una serie de mensajes en X, donde afirmó que Mauricio Riveroll se negó a reconocer legalmente a su hija con Ale Dolores al momento de nacer y que, durante dos años, evitó cumplir con el pago de pensión alimenticia.

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Según sus publicaciones, Riveroll se habría valido de recursos legales para retrasar o eludir su obligación.

En sus palabras: “Provocando una contienda legal de 2 años en los que se negó a pagar pensión alimenticia, mientras se valía de argucias legales para evadir su responsabilidad alimentaria”.

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(Captura de pantalla/X)

La influencer también señaló la participación de la grafóloga Maryfer Centeno como testigo en el juicio, asegurando que su intervención favoreció la restricción de derechos de Ale Dolores.

Este 2026, después de que se diera a conocer que Riveroll sería parte de la dinámica de MasterChef, La Marla Sabrina acusó a Riveroll de ocultar ingresos ante el Juzgado 17 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México y cuestionó la actuación de las autoridades:

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“Una vez más, el deudor alimentario cobra sueldo sin reportarlo al Juzgado 17 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿hasta cuándo seguirá la impunidad de este influencer?”.

Posteriormente, se difundió un comunicado solicitando que no se incluyera a Mauricio en el programa.

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“Hacemos un llamado a @Disney, @MasterChefMx y @Azteca para que adopten una postura en favor de las infancias. Dejando de lado prácticas que favorecen el ocultamiento de ingresos por parte de deudores alimentarios, como @maurg1, conductor digital de su próxima emisión”.

El influencer Mauricio Riveroll fue vinculado en redes por colectivos y defensoras de la infancia por posibles incumplimientos de pensión tras el anunció de su participación en Masterchef. (Fotos: Redes)

Tras confirmarse que Riveroll ya no estaría en esta edición de MasterChef, el influencer compartió un par de clips en sus redes sociales negando las acusaciones y recordó que hace un año hizo un video explicando dicha situación.

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¿Cuál es la versión de Riveroll?

En el clip publicado el 25 de marzo de 2025 en su canal de Youtube, Mauricio Riveroll respondió de manera extensa a las acusaciones.

El creador de contenido aseguró que existen documentos oficiales y comprobantes que demuestran el pago mensual de la pensión alimenticia a favor de su hija, y calificó de infundadas las versiones que circulan en redes y medios.

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“Les voy a comprobar con hechos, con comprobantes, que sí pago la pensión alimenticia mensualmente”, afirmó Riveroll en su canal de YouTube.

MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez. (Ignacio Izquierdo)

Insistió en que las autoridades cuentan con pruebas presentadas por ambas partes y que, ante la reiteración pública de las acusaciones, decidió mostrar sus propios documentos.

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Riveroll también relató el contexto de la disputa legal con su expareja, señalando que la relación terminó en 2019 tras múltiples episodios de conflicto, tanto en México como en España.

El influencer se refirió a uno de los episodios que más se le han señalado en redes: el arresto de la madre de su hija cuando estaba embarazada.

Riveroll explicó que dicha detención no habría sido una decisión personal ni una acción directa para perjudicar a su expareja, sino una medida de apremio ordenada por la autoridad competente.

Detalló que la orden judicial se habría emitido porque la madre de su hija, a pesar de tener una restricción para acercarse a su domicilio, acudía de manera recurrente a su vivienda y solicitaba la intervención de policías, lo que generó incidentes constantes.

Otro de los señalamientos que Riveroll abordó en su video fue la acusación de que habría intentado atropellar a la madre de su hija cuando ella estaba embarazada.

Sobre este hecho, el creador de contenido sostuvo que la versión difundida es falsa y que existiría evidencia videográfica que desmiente dicha narrativa.

Riveroll aseguró que el video de las cámaras de seguridad del edificio,que, según él, fue proporcionado por la propia madre de su hija, muestra que en ningún momento hubo una maniobra de su parte para ponerla en riesgo con un vehículo.

En cuanto a la pensión alimentaria aseguró que él habría ofrecido una provisional incluso antes de que se confirmara la paternidad oficialmente.

Además, afirmó que los tribunales han enfrentado quejas por presunta negligencia y retrasos en el seguimiento de las convivencias y evaluación médica de la menor.

En cuanto a las acusaciones de ocultar ingresos, Riveroll enfatizó que los pagos y transferencias pueden verificarse en los registros bancarios.