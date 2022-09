Maite Perroni reveló si Dulce María y Anahí serán sus damas de honor

Fotos: AFP EFE Cuartoscuro

Tan solo ha pasado una semana desde que Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron su compromiso en redes sociales. Como era de esperarse, a partir de ese momento surgieron rumores sobre cuándo y dónde podría llevarse a cabo la ceremonia, además de quiénes serían los posibles invitados al íntimo evento. En medio de las especulaciones, la intérprete de 39 años confirmó la fecha de su enlace matrimonial y reveló si sus ex compañeras de RBD serán sus damas de honor.

Los enamorados fueron captados durante su llegada al aeropuerto y mientras caminaban contestaron algunas preguntas relacionadas con su reciente compromiso. Fue en ese momento donde la protagonista de Oscuro deseo confesó que no tiene considerado tener madrinas, así que descartó la posibilidad de que Dulce María y Anahí sean sus damas de honor en esta ocasión.

No voy a tener damas, va a ser familia totalmente, pero claro que van a estar todos nuestros amigos y la gente que amamos van a estar ahí.

Aunque sus ex compañeras de Rebelde no fueron consideradas para ocupar un lugar especial como madrinas, Maite Perroni dejó entrever que sí están invitadas. Respecto a la posibilidad de vender su boda a una revista, la intérprete confesó que ni siquiera lo consideraron porque tanto ella como su prometido quieren que sea un momento único que solo compartirán con sus seres queridos.

La pareja anunció su compromiso con estas fotografías. (Foto Instagram: @maiteperroni)

“No vamos a vender la boda. Creemos que es un evento personal, familiar y para nosotros es muy importante no lucrar con nuestra vida privada ni con un evento tan importante como lo es para nosotros el empezar a formar nuestra familia y los medios que se sumen de forma amorosa y positiva van a ser bienvenidos”, dijo para las cámaras de Eden Dorantes.

Asimismo, confirmó que su ceremonia se llevará a cabo el próximo 09 de octubre, pero no especificó si solo se tratará de su boda civil o también celebrarán su matrimonio religioso. De hecho, dejó entrever que no estaba entre sus planes revelar la fecha exacta, sin embargo, de alguna manera se filtró y no tuvo otra opción más que confirmar los datos.

Esta sería una fotografía de la invitación que habrían enviado a sus seres queridos. (Foto Instagram: @chamnic3)

Gracias a ello se sabe que será un evento privado que se llevará a cabo en un hotel de Valle de Bravo, Estado de México: “Ya siento que estamos ahí, pero la verdad es que desafortunadamente no se puede tener el control de toda la información, pero estamos muy contentos de que ya sea”.

