Capítulo final de The Boys llegará a los cines de México y fans enloquecen por la noticia

El cierre de la serie llegará en formato 4DX y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

La recta final de The Boys ya comenzó a provocar revuelo entre los seguidores de la producción de superhéroes más polémica de los últimos años. A pocos días del estreno del episodio definitivo, la cadena Cinépolis confirmó que el desenlace podrá verse en salas de cine con tecnología 4DX, noticia que rápidamente encendió las redes sociales.

El anuncio tomó por sorpresa a miles de fanáticos mexicanos, especialmente porque inicialmente las funciones especiales solamente estaban contempladas para algunos complejos en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa mexicana decidió sumarse al evento y llevar el esperado capítulo a la pantalla grande.

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Cinepolis anunció la proyección del último capítulo sus salas.

“¡Ya no pude aguantar más este secreto! Oficial, veremos juntos #TheBoys en #4DX amigos”; fue el mensaje que publicó en todas sus redes sociales, la cadena de cine, Cinepolis.

La noticia generó entusiasmo entre los seguidores de la serie producida por Amazon Prime Video, quienes esperan un cierre lleno de violencia, traiciones y enfrentamientos entre Homelander y Billy Butcher.

El último episodio de la quinta y última temporada se estrenará el miércoles 20 de mayo a las 02:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la plataforma de streaming. A pesar de la expectativa, uno de los aspectos que más molestó a los fans fue la duración del capítulo final, ya que apenas alcanzará una hora con cinco minutos.

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El grupo liderado por Billy Butcher desafía a los superhéroes de Vought en una lucha por revelar la verdad tras los poderes y el abuso de autoridad. (Foto: Prime Video)

En redes sociales, muchos seguidores expresaron su descontento debido a que esperaban un episodio más extenso que permitiera desarrollar mejor las historias pendientes y mostrar más muertes importantes antes del desenlace definitivo.

Susan Heyward (Sister Sage), Chace Crawford (The Deep), Antony Starr (Homelander)

Hasta ahora, las pérdidas más impactantes de la temporada fueron las de A-Train y Frenchie. La muerte del velocista ocurrió durante el rescate de Mother’s Milk y Hughie Campbell, cuando intentó escapar de Homelander y terminó perdiendo el control antes de ser asesinado por el líder de Los Siete.

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Valorie Curry (Firecracker)

Por otro lado, Frenchie decidió sacrificarse para proteger a Kimiko Miyashiro y Sister Sage en un intento por detener a Patriota dentro de una cámara especial. Sin embargo, el plan fracasó y el personaje murió frente a Kimiko en una de las escenas más emotivas de la temporada.

El tráiler de la última temporada de 'The Boys' muestra los esfuerzos de Homelander para volverse inmortal

Con el estreno cada vez más cerca, el final de The Boys apunta a convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados del año entre los amantes de las series y los superhéroes.

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