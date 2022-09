Verónica Castro recordó cuando Julio Iglesias la tocó indebidamente sobre el escenario

(Foto: EFE/Thais Llorca/Archivo - Foto Instagram: @vrocastroficial)

Verónica Castro sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones en la entrevista que cedió para Pati Chapoy -titular de Ventaneando-. En esta ocasión, la protagonista de melodramas mexicanos confesó que hace un tiempo Julio Iglesias -quien se encuentra festejando su cumpleaños número 79 años este 23 de septiembre- la tocó indebidamente durante un evento y no tuvo más opción que defenderse. Pero no fue la única agresión que sufrió por parte del reconocido cantante español, también le robó un beso mientras estaban platicando.

Desde la intimidad de su casa, la actriz, cantante y conductora recordó algunos de los pasajes más escandalosos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria artística. Fue así que recordó aquel día cuando el intérprete de Me olvidé de vivir, Con la misma piedra y Seguiré mi camino aprovechó que estaban relativamente cerca y en medio de un espectáculo para tocarle sus posaderas sin su consentimiento.

Un día me agarró la nalga arriba de un escenario. Habíamos varios artistas, era una entrega de premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre ahí. Julio quedó atrasito de mí, ahí estaba yo también en la bola, y de repente siento que alguien me agarra la pompa y ¡chin! que meto un trancazo para que el que haya sido se llevara su trancazo.

Como era de esperarse, Verónica Castro se molestó muchísimo y no dudó en defenderse sin importar quién fuera el responsable. En cuanto soltó un codazo se volteó para ver quién estaba atrás y se encontró con Julio Iglesia e inmediatamente le reclamó por lo sucedido.

“Era Julio y le digo: ‘Óyeme, cabr*n ¿por qué me agarras la nalga?’ y me dice: ‘Por qué no me dejas que te la agarre allá en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario?’”, comentó sorprendida.

La situación no pasó a mayores, pero a partir de ese momento la cantante se sintió incómoda ante la presencia de la estrella española y aunque evitó encontrarlo nuevamente, tuvo que entrevistarlo para uno de los programas que condujo: “[No quería] porque se porta muy mal y hace cosas que luego yo no sé cómo salir de ellas”. Pero al final la convencieron diciéndole que ese tipo de acciones eran “bromas”.

Estábamos haciendo la entrevista, estábamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México, no sé cuánto y de repente dijo: ‘Pues mira yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo y nunca me has dejado, pero ahorita que estamos frente a las cámara...’ se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso.

La madre de Cristian Castro confesó que no supo cómo reaccionar, por esa razón solo volteó a la cámara, sonrió y continuó con su programa: “Así en vivo y a todo color digo: ‘Bueno corten, ahorita sigue la escena porque es escena de amor’ como diciendo corta la cámara porque te voy a dar un madrazo”.

Verónica Castro volvió a reclamarle a Julio Iglesias, pero su respuesta fue habría sido la misma, supuestamente lo hizo porque no había accedido anteriormente en intimidad.

Durante la misma charla que tuvo con Pati Chapoy, confesó que nunca quiso a Valeria Liberman -exesposa de su hijo Cristian Castro- porque antes de que se sumara oficialmente a la familia notó cómo trató de separar al Pollito feliz de su primera esposa.

“Fue una pésima pareja. Nunca la quise porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía, y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera”, dijo

