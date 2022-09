Dua Lipa rechazó un sombrero de mariachi en su concierto del Foro Sol y se originó un debate viral

(Foto: Tiktok)

Después de que el pasado 21 de septiembre, Dua Lipa ofreció una presentación con motivo de su gira Future Nostalgia tour, usuarios en redes sociales inciaron un duro debate, pues se viralizó no sólo el momento en que la famosa pateó un Dr. Simi, sino que hizo lo mismo con un sombrero de mariachi.

Y es que, este último elemento es un accesorio sumamente representativo de la cultura mexicana, por lo que varios internautas tacharon a la cantante británica como prepotente por simplemente ignorar el gesto de sus fans.

Fue en un video difundido en TikTok donde se puede ver el momento en que la intérprete de éxitos como Cold Heart, New Rules o Levitating está caminando por el escenario y tras ver el sombre lo saca con el pie. Asimismo, hace algunas señas pidiendo que no le tiren más cosas.

“Justo en el cora y uno que hasta quería ir”. “Y todos la quieren justificar no pierde mucho tiempo en levantar los regalos que le avientan”. “El Dr. Simi no me dolió, pero le sombrero sí”. “Hablan más de ella sus actitudes que sus palabras”, fueron algunas de las primeras menciones que inundaron el clip difundido en TikTok.

Pero no todas las reacciones fueron negativas para Dua Lipa, ya que varios usuarios de esta red social se mostraron empáticos con ella y señalaron que posiblemente no quiso recibir el sombrero para evitar accidentes en el escenario.

“Había bailarines en patines dando show por la pasarela, eso les podía ocasionar un accidente, al final los recogieron y se los llevaron para adentro”. “man, se puede caer, resbalar etc. La gente de verdad no piensa”. “Hizo señas de que mantengan limpio el pasillo para que nadie se tropezara”, escribieron los cibernautas.

Dua Lipa y pateó al Dr. Simi y fue perdonada

Fue la usuaria de TikTok @valeriaalfaro1092 quien diseñó y arrojó el peluche, por lo que mostró desde su perfil el camino que recorrió desde su lugar de residencia hasta el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la CDMX.

Dr. Simi y Dua Lipa (Fotos: tiktok)

En la publicación, la internauta escribió lo siguiente: “El simi que Dua Lipa pateó”; dejando ver que en sus manos, el peluche había recorrido dos vuelos, estuvo en una habitación de hotel, lo llevó al Zócalo de la CDMX, estuvo esperando que iniciara el ingreso al Foro Sol desde las filas y “vio” el atarceder en espera de llegar a las manos de la intérprete de Levitating.

Finalmente, la reacción de la cantante Dua Lipa no fue la esperada, pues mientras estaba en la pasarela, vio el muñeco que lanzó @valeriaalfaro1092 y lo pateó de regreso al público. Si bien no se trató de un rechazo malicioso, pues diversos usuarios de Twitter señalaron que lo habría aventado para no caerse, la londinense se sumó a la lista de personas que rechazaron al Doctor Simi.

A esto, se le sumaron cientos de reacciones en donde los internautas coincidieron que con Dua Lipa se haría una excepción y no se le atacaría por no interactuar con el peluche.

“Hablo español mejor que uno, se le perdona”. “Si vi jajajaja pero era porque los bailarines iban a bailar ahí”. “Quizá no supo que era”. “A ella le perdono todo”. “Puede hacer lo que quiera”. “Se le perdona por linda”, fueron algunos de los comentarios que inundaron esta red social.

