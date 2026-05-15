Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026: quiénes son los mexicanos que buscarán medallas

(CONADE)

La delegación mexicana participará este fin de semana en el Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026, competencia organizada por World Aquatics que se realizará del 15 al 16 de mayo en Fort Lauderdale, Florida.

El certamen juvenil compartirá sede con la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, evento que reunirá a especialistas de esta disciplina en la plataforma de 15 metros.

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México contará con la representación más numerosa entre ambos torneos, con un total de nueve clavadistas de altura, incluidos tres atletas que competirán en la categoría juvenil.

Leticia Aguilar, Joshua Becerra y José Luis Ruelas representarán a México

La selección mexicana para el campeonato juvenil estará integrada por Leticia Fernanda Aguilar Tovar, Joshua Israel Becerra Segura y José Luis Ruelas Rodríguez, quienes buscarán subir al podio en la segunda edición del certamen mundial junior.

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En la rama femenil, Leticia Aguilar, de 18 años, competirá en la prueba de plataforma de 15 metros dentro del grupo de edad de 17 a 19 años. En la rama varonil, Joshua Becerra, de 16 años, y José Luis Ruelas, de 18, participarán en la misma categoría.

El campeonato reunirá a 14 atletas juveniles y estará dividido en dos grupos de edad: el Grupo A, para clavadistas de 17 a 19 años, y el Grupo B, para deportistas de 15 y 16 años. En total se disputarán cuatro pruebas con medalla: femenil y varonil de ambas categorías.

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Fort Lauderdale recibirá las rondas preliminares y finales del torneo

Las actividades del Campeonato Mundial Junior comenzarán el sábado con las rondas preliminares de todas las categorías. Para el domingo quedaron programadas las semifinales y las finales, donde se definirán los medallistas de la competencia.

El evento se llevará a cabo en las mismas instalaciones donde se desarrollará la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, certamen del circuito profesional avalado por World Aquatics.

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Con nueve representantes entre ambos torneos, México será una de las delegaciones con mayor presencia en la competencia internacional de clavados de altura en Estados Unidos.