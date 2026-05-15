México Deportes

Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026: quiénes son los mexicanos que buscarán medallas

Los clavadistas mexicanos enfrentarán pruebas en las categorías de 17 a 19 años durante el campeonato mundial juvenil

Guardar
Google icon
(CONADE)
(CONADE)

La delegación mexicana participará este fin de semana en el Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026, competencia organizada por World Aquatics que se realizará del 15 al 16 de mayo en Fort Lauderdale, Florida.

El certamen juvenil compartirá sede con la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, evento que reunirá a especialistas de esta disciplina en la plataforma de 15 metros.

PUBLICIDAD

México contará con la representación más numerosa entre ambos torneos, con un total de nueve clavadistas de altura, incluidos tres atletas que competirán en la categoría juvenil.

Leticia Aguilar, Joshua Becerra y José Luis Ruelas representarán a México

La selección mexicana para el campeonato juvenil estará integrada por Leticia Fernanda Aguilar Tovar, Joshua Israel Becerra Segura y José Luis Ruelas Rodríguez, quienes buscarán subir al podio en la segunda edición del certamen mundial junior.

PUBLICIDAD

En la rama femenil, Leticia Aguilar, de 18 años, competirá en la prueba de plataforma de 15 metros dentro del grupo de edad de 17 a 19 años. En la rama varonil, Joshua Becerra, de 16 años, y José Luis Ruelas, de 18, participarán en la misma categoría.

El campeonato reunirá a 14 atletas juveniles y estará dividido en dos grupos de edad: el Grupo A, para clavadistas de 17 a 19 años, y el Grupo B, para deportistas de 15 y 16 años. En total se disputarán cuatro pruebas con medalla: femenil y varonil de ambas categorías.

Fort Lauderdale recibirá las rondas preliminares y finales del torneo

Las actividades del Campeonato Mundial Junior comenzarán el sábado con las rondas preliminares de todas las categorías. Para el domingo quedaron programadas las semifinales y las finales, donde se definirán los medallistas de la competencia.

El evento se llevará a cabo en las mismas instalaciones donde se desarrollará la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, certamen del circuito profesional avalado por World Aquatics.

Con nueve representantes entre ambos torneos, México será una de las delegaciones con mayor presencia en la competencia internacional de clavados de altura en Estados Unidos.

Temas Relacionados

ClavadosAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Guardado se sincera y lanza dura crítica sobre la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

El excapitán del Tricolor se sincero y habló sobre las carencias que observa en la preparación del equipo nacional

Andrés Guardado se sincera y lanza dura crítica sobre la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

“La fase no se gana en el primer partido”: Efraín Juárez explica por qué cree que Pumas aún puede remontar en la vuelta de la semifinal

El técnico auriazul hizo un llamado a la afición universitaria para respaldar al equipo en el Olímpico Universitario

“La fase no se gana en el primer partido”: Efraín Juárez explica por qué cree que Pumas aún puede remontar en la vuelta de la semifinal

Ángel Villacampa, DT América Femenil, promete remontada ante Rayadas tras derrota en la Final de Ida

Las Águilas cayeron ante La Pandilla por un gol a cero pero el estratega aseguró que confían en darle vuelta al marcador frente a su afición

Ángel Villacampa, DT América Femenil, promete remontada ante Rayadas tras derrota en la Final de Ida

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Scarlett Camberos y Geyse Ferreira encabezaron los ataques del América, pero las Águilas no lograron romper la defensa regiomontana

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Japón revela su convocatoria para el Mundial 2026: Kubo, Endo y Tomiyasu encabezan la lista

La selección japonesa compartirá el Grupo F del Mundial 2026 junto a Países Bajos, Túnez y Suecia

Japón revela su convocatoria para el Mundial 2026: Kubo, Endo y Tomiyasu encabezan la lista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina incinera 12 toneladas de marihuana decomisada en Baja California

Marina incinera 12 toneladas de marihuana decomisada en Baja California

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

A 9 años del asesinato de Javier Valdez, ‘El Mini Lic’ sigue blindado de la justicia mexicana

“La Chapodiputada” reaparece y hace nuevas revelaciones sobre Joaquín Guzmán: fuga, reencuentro y sus cartas en EEUU

FGJCDMX revela que sospechoso del asesinato de colaboradores de Clara Brugada fue hallado muerto en Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

J Balvin se presenta en CDMX y confirma el poder del reggaetón mexa con Yeri Mua y El Bogueto

Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

Alex Fernández se deslinda del álbum tributo a ‘Chente’ ente en medio de la polémica por participación de Ángela Aguilar

DEPORTES

Andrés Guardado se sincera y lanza dura crítica sobre la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

Andrés Guardado se sincera y lanza dura crítica sobre la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

“La fase no se gana en el primer partido”: Efraín Juárez explica por qué cree que Pumas aún puede remontar en la vuelta de la semifinal

Ángel Villacampa, DT América Femenil, promete remontada ante Rayadas tras derrota en la Final de Ida

Rayadas toma ventaja sobre América en la final de ida del Clausura 2026: ¿de quién fue el gol?

Japón revela su convocatoria para el Mundial 2026: Kubo, Endo y Tomiyasu encabezan la lista