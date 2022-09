Andrew Garfield fue captado en las playas de Puerto Vallarta

Desde la tarde del 19 de septiembre comenzaron a circular las fotos de Garfield en Puerto Vallarta (Foto: GettyImages)

La tarde de este martes comenzó a hacerse tendencia el nombre de Andrew Garfield, esto debido a que sus fans mexicanos han reaccionado con emoción al hecho de que fue visto en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco.

Sin esperar que esta tarde alguien podría ver al actor de Spider-Man en el Pacífico de México, este 20 de septiembre comenzaron a circular en Twitter fotos de Andrew en Puerto Vallarta, con una tabla de surf.

El actor estadounidense fue visto surfeando desde ayer y según han afirmado algunas cuentas de fans, decidió llegar a Jalisco con el único fin de vacacionar y desconectarse de su vida como artista.

VACACIONA EN MÉXICO 🇲🇽 #AndrewGarfield fue captado surfeando en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco en México, durante sus vacaciones en nuestro país. Recordemos que el actor se tomara una pausa de la actuación tras haber participado en múltiples proyectos de cine y tv 🙌 pic.twitter.com/hymKX4RjkJ — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) September 20, 2022

Sobre su tabla blanca, el protagonista de Tick, Tick... Boom! demostró sus habilidades sobre las olas en un bañador color vino y una playera para nadar en color azul marino.

Las reacciones de sus fans no tardaron en surgir, pues es una de las primeras veces que Andrew Garfield por gusto y no debido a la promoción de alguna de las películas en las que participa arriba a México. Algunas fans inclusive lamentaron que el protagonista de Una razón para vivir haya tenido que vivir el sismo del 19 de septiembre.

“Andrew Garfield esta en Puerto Vallarta, pobrecito le toco el temblor”, “Bienvenido mi amor, disfruta tu estancia en el país”, “Mañana mismo me voy a Puerto Vallarta porque está Andrew Garfield, ¿Quién quiere venir conmigo?”, “Obvio que la razón del temblor de México es porque Andrew Garfield está aquí”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Antes de este viaje a México, el histrión de 39 años fue visto vacacionando en Italia y en Malibú, California, donde también disfrutó de surfear.

El medio DailyMail destacó que durante esta visita del intérprete de Spider-Man, fue visto acompañado de una “mujer misteriosa”, aunque, en realidad, se piensa que pudo haber viajado con un grupo de amigos, tal como lo ha hecho en pasados viajes, ya que ella también fue vista en la playa, caminando al lado de otro hombre que cargaba dos tablas, que se presume serían de él y ella.

No existen más fotografías del histrión ni de sus acompañantes, mas que las que fueron tomadas en el momento en que fue visto surfeando.

ANDREW GARFIELD EN TIERRAS MEXICANAS pic.twitter.com/7nQwSJ6JKC — jean (@ohparker_) September 20, 2022

Ya desde el pasado 28 de abril, Garfield dio a conocer en entrevista con Variety que se daría un corto descanso de la actuación, por lo que anunció su retiro temporal de las luminarias, aunque ha asistido a algunos eventos.

Según compartió Garfield luego de actuar en Under the Banner of Heaven, tomaría un descanso luego de haber tenido un meses llenos de éxitos en 2021, y aunque se sentía feliz de lo que vivió, estaba cansado.

“Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y simplemente ser un poco persona durante un tiempo. Porque, como sabes, esta temporada de premios ha sido una lavadora”, reconoció con Variety.

“Necesito ser un poco normal durante un tiempo”, anunció.

Andrew Garfield arrives at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

No obstante, ya que Andrew comentó que solo descansaría de la actuación, ha continuado presentándose en varios eventos, como lo fue la alfombra roja de los Emmys el pasado 12 de septiembre.

Luciendo un traje completamente blanco de Zegna y lentes de sol, el actor arribó al Microsoft Theatre y se convirtió en uno de los favoritos de la noche.

