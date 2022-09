Qué dijo José Eduardo Derbez a la versión de que Vadhir hirió a Eugenio Derbez

José Eduardo reveló que Vadhir no tuvo responsabilidad por las lesiones de su papá Fotos: Getty Images

El pasado 29 de agosto, Alessandra Rosaldo anunció que Eugenio Derbez había sido sometido a una cirugía tras sufrir un accidente. Desde ese momento hubo muchas especulaciones en torno a la salud del productor, en uno de los rumores se responsabilizó a Vadhir Derbez por las lesiones de su padre, ya que se aseguró que habían peleado a golpes tras una discusión. José Eduardo Derbez ya desmintió esa versión.

Cabe señalar que recientemente el mismo comediante salió a cámara y narró con detalle que se fracturó el hombro mientras jugaba un videojuego de realidad virtual con Vadhir.

En conversación con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, José Eduardo Derbez ya desmintió la versión que involucraría a su hermano Vadhir, dejando en claro que la razón por la que Eugenio Derbez está lastimado es por el accidente con el visor de realidad virtual.

“Se han manejado mil historias, a mí de repente amigos o gente conocida me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado y son cosas que pues no, ni al caso”, mencionó despreocupado el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Cabe señalar que en otro de los rumores se aseguró que el director de No se aceptan devoluciones (2013) habría causado un accidente automovilístico en el que incluso falleció una persona, por lo que el actor habría huído tras el incidente, abandonando así la supuesta escena del crimen.

Aunque en redes sociales se difundieron todo tipo de rumores que contradicen la versión explicada por Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo reiteró que no hay ningún tipo de versión alterna sobre el accidente ni la familia está intentando ocultar alguna información.

Vadhir Derbez no golpeó a su padre, pero si estuvo presente durante el incidente pues ambos estaban jugando con la realidad virtual Foto: Getty Images

“El ya salió dando una explicación en un en vivo y apenas ayer hablé con él, va muy bien. Estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con todo este tipo de cosas y cuando nos empiezan a hablar de cosas médicas nos mareamos y así”, mencionó.

Respecto al incidente, Derbez explicó que solo estaba con Vadhir, por lo que José Eduardo dijo lo siguiente, dejando en claro que los videojuegos de realidad virtual si pueden ser causantes de esta misma lesión.

“Del accidente, pues yo no estuve ahí, pero lo que explicó es que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual, yo lo he hecho una vez y es algo que está peligrosón”, dijo en el video José Eduardo Derbez, En vivo | Mara Patricia Castañeda. Además, el propio comediante y director detalló en Instagram que su lesión no era “tonta”, pues el personal médico le había dicho que constantemente recibían casos por fracturas de esta índole.

El comunicador que dio a conocer esta versión ya desmentida de los hechos fue el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga. “Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadhir, efectivamente Vadhir estaba presente el día que sucede esto… Se pelearon y se fueron a los golpes; hubo una pelea física en casa de Derbez entre él y su hijo”, dijo el comunicador en su canal de YouTube.

Aunque no mencionó su fuente, debido a que expresó que era algo más que confidencial, sí señaló los motivos por los que supuestamente el creador de La Familia P. Luche para Televisa no quiso revelar nada ni dejar cualquier tipo de posibilidad para que se ventilara todo, siendo el tema legal el principal argumento. Esta versión de los hechos es totalmente falsa, de acuerdo con José Eduardo.

