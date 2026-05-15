Inauguran Experiencia Panini 2026 al sur de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Un recorrido por La Experiencia Panini 2026 revela un universo pensado para quienes sienten el fútbol más allá de la cancha (César Márquez | Infobae)

La Experiencia Panini 2026 fue inaugurada el pasado 14 de mayo al sur de la Ciudad de México, en vísperas del Mundial 2026. El evento cuenta con más de 14 actividades y está diseñado para los aficionados que coleccionan el álbum y sienten el fútbol más allá de la cancha.

En este espacio inmersivo, el espíritu de las colecciones Panini se fusiona con la atmósfera del Mundial, invitando a los visitantes a coleccionar, intercambiar y compartir la pasión futbolera en cada rincón.

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La Experiencia Panini 2026 fue inaugurada el pasado 14 de mayo al sur de la Ciudad de México, en vísperas del Mundial 2026 (César Márquez | Infobae)

Actividades de La Experiencia Panini

El evento propone una serie de actividades interactivas, donde los asistentes encuentran desde juegos hasta desafíos que conectan con la memoria y la emoción de reunir figuritas. El recorrido incluye zonas especialmente diseñadas para el intercambio, donde grandes y chicos pueden buscar esa figurita difícil o completar su álbum junto a otros fanáticos.

La propuesta también incorpora el Espacio MyPanini, dedicado a personalizar recuerdos y sumarse a la tendencia de las fotos temáticas. En diferentes puntos, los visitantes tienen la oportunidad de tomarse imágenes en escenarios inspirados en grandes momentos del fútbol mundial.

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La Experiencia Panini 2026 fue inaugurada el pasado 14 de mayo al sur de la Ciudad de México, en vísperas del Mundial 2026 (César Márquez | Infobae)

Una de las áreas más curiosas es la barbería, ambientada para recrear los estilos de peinados más icónicos de las estrellas internacionales. Allí, el público puede probar looks similares a los de sus ídolos futbolísticos y llevarse una imagen renovada.

La experiencia se completa con un museo que recorre la historia de la marca y sus colecciones, permitiendo a los aficionados redescubrir la evolución de los álbumes y las figuras que marcaron distintas generaciones.

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Un evento familiar

Para quienes se preguntan qué es La Experiencia Panini 2026, se trata de un evento temático que celebra el fenómeno de coleccionar figuritas, con propuestas para jugar, intercambiar y vivir el fútbol de manera sensorial, combinando tecnología, historia y actividades presenciales.

La Experiencia Panini 2026 está pensada para públicos de todas las edades y busca que cada visitante lleve consigo no solo nuevas figuritas, sino también recuerdos y anécdotas ligados al deporte más popular. Cada espacio dentro del evento ha sido diseñado para que la pasión por el fútbol se viva y se comparta, generando comunidad a través de la tradición y la novedad.

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